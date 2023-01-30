Araç kiralarken dolandırılmayın

Mağdurlardan Kevser Gökçe, “Arkadaşlarımla beraber, başka bir arkadaşımızın düğününe Aydın’a gittik. Düğünden sonra da Kuşadası'nda tatil yaparız diye 2 günlük araba kiralamak istedik. Büyük bir araç kiralama firması sandığımız web sitesine girdik. İstediğimiz araç tipine uygun bir araç vardı. WhatsApp üzerinden iletişime geçtik. Gün ve saat olarak anlaştık. Bana 'İBAN adresine 800 lira yatırmanız gerekiyor' dedi. Ben de İBAN adresine ücreti yatırdım. Arabayı kullanacağımız gün geldiğinde telefon numarasını aramaya başladım. Fakat kapalıydı, hiçbir şekilde ulaşamadım. Diğer büyük firmanın web sitesine o kadar çok benziyordu ki hiçbir şekilde anlayamadık. Polise gidip şikayetçi olduğumda, o büyük firma adına açılan sahte web sitesinden birçok kişinin dolandırılmış olduğunu söyledi. O günden sonra uygulamalar üzerinden araç kiralıyorum” dedi.