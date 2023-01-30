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Araç kiralarken dolandırılmayın

Sahte araç kiralama siteleri açan dolandırıcılar, araç kiralamak isteyen vatandaşları ağına düşürüyor. Dolandırıcılar önce, internet sitesi üzerinden kiralık araç seçen müşterilerle WhatsApp üzerinden iletişime geçiyor. Müşteri aracını seçtikten sonra, henüz aracı teslim almadan havale yoluyla ücreti dolandırıcının banka hesabına yatırıyor. Müşteri aracı almaya gittiğinde ise aracı yerinde bulamıyor.

Rabia Şenol
Rabia Şenol
04:00 . 30/01/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Her gün yeni yöntemlerle insanları mağdur eden dolandırıcılar, bu sefer büyük firmaların internet sitelerini birebir kopyalayarak sahte araç kiralama siteleri açmaya başladı.

Her gün yeni yöntemlerle insanları mağdur eden dolandırıcılar, bu sefer büyük firmaların internet sitelerini birebir kopyalayarak sahte araç kiralama siteleri açmaya başladı.

Her gün yeni yöntemlerle insanları mağdur eden dolandırıcılar, bu sefer büyük firmaların internet sitelerini birebir kopyalayarak sahte araç kiralama siteleri açmaya başladı. Gerçek firmaların belirlediği fiyatın altında fiyat belirleyen dolandırıcılar, araç kiralamak isteyen vatandaşları ağına düşürüyor. Dolandırıcılar önce, internet sitesi üzerinden kiralık araç seçen müşterilerle WhatsApp üzerinden iletişime geçiyor. Müşteri aracını seçtikten sonra, henüz aracı teslim almadan havale yoluyla ücreti dolandırıcının banka hesabına yatırıyor. Müşteri aracı almaya gittiğinde ise aracı yerinde bulamıyor.

800 LİRALIK DOLANDIRILDILAR

Mağdurlardan Kevser Gökçe, “Arkadaşlarımla beraber, başka bir arkadaşımızın düğününe Aydın’a gittik. Düğünden sonra da Kuşadası'nda tatil yaparız diye 2 günlük araba kiralamak istedik. Büyük bir araç kiralama firması sandığımız web sitesine girdik. İstediğimiz araç tipine uygun bir araç vardı. WhatsApp üzerinden iletişime geçtik. Gün ve saat olarak anlaştık. Bana 'İBAN adresine 800 lira yatırmanız gerekiyor' dedi. Ben de İBAN adresine ücreti yatırdım. Arabayı kullanacağımız gün geldiğinde telefon numarasını aramaya başladım. Fakat kapalıydı, hiçbir şekilde ulaşamadım. Diğer büyük firmanın web sitesine o kadar çok benziyordu ki hiçbir şekilde anlayamadık. Polise gidip şikayetçi olduğumda, o büyük firma adına açılan sahte web sitesinden birçok kişinin dolandırılmış olduğunu söyledi. O günden sonra uygulamalar üzerinden araç kiralıyorum” dedi.

Suç duyurusunda bulunun

Bilişim Suçları Avukatı Fehmi Ünsal Özmestik, vatandaşın alış veriş yaparken dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Özmestik “Paranın daha hızlı nakite döndüğü alanlarda insanları kandırıyorlar. Böyle bir olay başına gelenler, hemen ilgili mercilere suç duyurusunda bulunmalı, IP adresleri dahil olmak üzere her türlü bilgi ve belge araştırılarak Emniyet ve Cumhuriyet savcılıkları nezdinde toplanmalı ki dolandırıcılık suçları tespit edilerek cezai yaptırımlar uygulamada etkin olabilsin” dedi.


#Dolandırıcılık
#Araç Kiralama
#Bilişim Suçları
2 saat önce
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Araç kiralarken dolandırılmayın
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