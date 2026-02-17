Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Muğla
Aracı akıntıya kapılan vatandaş son anda kurtuldu

Aracı akıntıya kapılan vatandaş son anda kurtuldu

23:0917/02/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Akıntıya kapılan araç, gecenin karanlığında akıntıda gözden kayboldu
Akıntıya kapılan araç, gecenin karanlığında akıntıda gözden kayboldu

Muğla'da aşırı yağış nedeniyle aracı sürüklenen vatandaş, kendisini son anda dışarı atarak araçtan indi. Akıntıya kapılan araç, gecenin karanlığında gözden kaybolurken AFAD ekipleri tarafından olay yerine yakın bir alanda bulundu.

Muğla’nın Menteşe ilçesi Yerkesik Mahallesinde aşırı yağış nedeniyle aracı sürüklenen A.D. isimli vatandaş kendini araçtan son anda dışarı atarak kurtuldu.


Yerkesik Mahallesi Mavlukuyu mevkiinde aşırı yağış ile aracı sürüklenen vatandaş kendisini son anda dışarı atarak araçtan indi. Akıntıya kapılan araç ise gecenin karanlığında akıntıda gözden kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım isteyen vatandaşın kurtarılması için bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.


Araç olay yerine yakın bir alanda bulundu

AFAD ekipleri belirtilen adrese vardıklarında araçtan kurtulan vatandaşı alarak yakınlarındaki evine bıraktı. Gecenin karanlığında kaybolan araç olay yerine yakın bir alanda bulundu.



#Akıntı
#Araç
#Aşırı Yağış
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ Kırklareli kura sonuçları isim listesi canlı izle