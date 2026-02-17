Aracı akıntıya kapılan vatandaş son anda kurtuldu

Yerkesik Mahallesi Mavlukuyu mevkiinde aşırı yağış ile aracı sürüklenen vatandaş kendisini son anda dışarı atarak araçtan indi. Akıntıya kapılan araç ise gecenin karanlığında akıntıda gözden kayboldu. 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım isteyen vatandaşın kurtarılması için bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi.