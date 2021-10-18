​Arap Kültür Forumu kapılarını tekrar açtı

Harmoon Çağdaş Araştırmalar Merkezi, Arap Kültür Forumu’nun açılışını yaptı. Törene Türk ve Arap akademisyenler, sanatçı ve gazeteciler katıldı. Türk-Arap ilişkilerinin geleceğinin ele alındığı sempozyuma ORSAM Başkanı Prof. Dr. Ahmet Uysal, Lübnanlı akademisyen Dr. Tarık Şendep, Libyalı gazeteci ve yazar İsmail El-Greytli ve gazeteci Merve Şebnem Oruç katıldı. Konuşmacılar Osmanlı’dan günümüze Arap-Türk ilişkilerini, Suriye ve Libya’da yaşanın krizlerde Türkiye’nin siyasi ve ekonomik desteğini ele aldı.
- Merkezin Genel Müdürü Samir Seifan, “Merkezimiz Suriye meselesi ile ilgili siyasi, toplumsal ve entelektüel konular başta olmak üzere devam eden çatışmalar hakkında araştırmalar yapıyor. Aynı zamanda Arap meseleleri, bölgesel ve uluslararası Arap ilişkileri ile ilgileniyor” diye konuştu. Harmoon Merkezi’nin Arap Kültür Forumu’nda, entelektüel ve politik seminerler, Arap ve bölgesel konularda toplantılar, kültürel ve sanatsal etkinlikler, şiir geceleri ve film gösterileri de düzenleniyor.