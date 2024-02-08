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Arbat’ta eğitilen İHA’cı terörist öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın İHA üretim sorumlularından “Serdar Roni” kod adlı terörist Muhlis Ete, Suriye’nin Haseke kent merkezindeki sanayi kavşağında kimliği belirsiz kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.

Burak Doğan
04:00 - 8/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:54 - 8/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yeni Şafak’ın güvenlik kaynaklarından edindiği bilgiye göre, İçişleri Bakanlığı'nca 2 milyon liraya kadar ödülle yeşil listede aranan Ete’nin, Irak’ın Süleymaniye kentinde Talabani’nin başında olduğu KYB’ye bağlı “Terörle Mücadele Grubu” mensupları tarafından eğitildiği öğrenildi. Süleymaniye’deki Arbat Havalimanı’nda 18 Eylül 2023’te gerçekleşen patlamada 6 terörist ölmüş, bunlardan 3’ünün KYB’ye bağlı birliklerden olduğu ortaya çıkmıştı. Arbat’taki hangarda eğitim aldığı değerlendirilen Ete’nin, İHA eğitiminin yanı sıra çeşitli saldırılara da katıldığı öğrenildi.



#Operasyon
#Terör
#PKK
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