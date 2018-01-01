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Ardahan haberleri: Ardahan’da bir ilçe ve üç köy karantinaya alındı

Ardahan’da bir ilçe ve üç köy karantinaya alındı

Ardahan'ın Hanak ilçesinde tespit edilen kuduz vakası yüzünden ilçe merkezi ile 3 köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Haber MerkeziAA
Dağda aç kalan tilkilerin köylere indi.
Dağda aç kalan tilkilerin köylere indi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Turgay Şişman, gazetecilere yaptığı açıklamada, Hanakilçesine bağlı Sevimli köyünde bir köpekte kuduz vakasının tespit edildiğini söyledi.

Bu nedenle söz konusu köyün yanı sıra tedbir amaçlı olarak ilçe merkezi ile ilçeye bağlı Börk ve Binbaşak köylerinin de karantinaya alındığını aktaran Şişman, olaya ilişkin çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Dağda aç kalan tilkilerin köylere inerek köpek ve kedilere saldırdı.

Şişman, kuduz vakası yüzünden ilçe merkezi ile söz konusu 3 köydeki 300 kedi ve köpeğin kuduza karşı aşılandığını anlatarak, aşı çalışmalarının süreceğini kaydetti.

Kuduz köpeğin öldüğünü aktaran Şişman, virüsün yabani hayvanlardan, özellikle de tilkilerden köpeğe bulaştığını tahmin ettiklerini belirtti.

Sevimli köyünün girişine

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri de Sevimli köyünün girişine "Burada kuduz hastalığı var" yazılı levha astı.

Sevimli köyünün yakınında bir tilkinin dolaşması da kameralara yansıdı.

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