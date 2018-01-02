Ardahan'da terör propagandası yapan 1 kişi tutuklandı

Ardahan'da, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte Ardahan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yaptıkları operasyon sonucu, sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları ileri sürülen S.G ile Ü.Y'yi gözaltına alındı.
Zanlılardan S.G, çıkarıldığı mahkemece "sosyal medyada terör örgütü propaganda yapma" suçundan tutuklandı, Ü.Y. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.
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