Ardeşen’de kapalı mahalle yolu yok

Doğu Karadeniz’de etkili olan kar yağışı sonrası sahil ve yüksek yerleşim yerlerinde özel idare başta olmakla birlikte Belediye ekipleri de özellikle ulaşım noktasında çalışmalarını aralıksız sürdürmekte.

Rize ve İlçelerinde mevsimsel kar yağışıyla birlikte birçok köy ve mahalle yolları kapanırken, kara yolu ulaşımının trafiğe açılması adına ekipler de gece ve gündüz mesai gözetmeksizin çalışmalarını sürdürmekte.

Bu bağlamda Rize Ardeşen Belediyesi yürüttüğü çalışmalarla ilgili bir basın duyurusu yaparak İlçeye bağlı kapalı mahalle yolumuz yok dedi.

Belediyeden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi.

“İlçemize bağlı yüksek kesimlerdeki mahallelerimizde karla mücadelemiz sürmekte. Ekiplerimizin hızlı, yerinde müdahalesiyle kapalı hiçbir mahalle yolumuz olmamakla birlikte vatandaşa, mevsimin getirdiği ulaşım sorunu yaşatılmamıştır.

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Bu manada mesai kavramı gözetmek sızın canla başla çalışan tüm personelimize teşekkür ederiz.” Açıklaması yapıldı.