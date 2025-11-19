Yeni Şafak
Arsa satış vaadiyle 13 milyon liralık dolandırıcılık: Bir tutuklama

18:1319/11/2025, Çarşamba
IHA
V.P. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun'da kooperatif üzerinden arsa satışı vaadiyle yaklaşık 13 milyon 393 bin TL dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı. Mağdurlara verilen kooperatif evraklarının incelenmesinde de belgelerin sahte olduğu değerlendirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda yakalanan dört kişiden biri çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Samsun’da 13 milyon 393 bin liralık dolandırıcılık olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 kişiden 1’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 3’ü serbest bırakıldı.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturmasında, kooperatif üzerinden arsa satışı vaadiyle yaklaşık 13 milyon 393 bin TL dolandırıcılık yapıldığı ortaya çıktı. 2 mağdurun 2025 yılının Mayıs–Ekim ayları arasında kendilerine emlakçı olduğunu söyleyen V.P. aracılığıyla şüphelilerin banka hesaplarına yüksek meblağlarda para gönderdikleri tespit edildi. Mağdurlara verilen kooperatif evraklarının incelenmesinde de belgelerin sahte olduğu değerlendirildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda V.P. (27), M.E. (24), M.K.M. (26), A.A.Ö. (21) ve E.P. (31) Samsun’da yakalandı. Şüphelilerden E.P., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, diğer 2’si kadın 4 şüpheli gözaltına alınarak Samsun Adliyesi’ne sevk edildi. Savcıya ifade veren kadınlarında aralarında bulunduğu 3 kişi serbest bırakılırken, V.P. ise tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren V.P. tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.



