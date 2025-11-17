Balık tezgahlarına yakın markaj: 109 kişi ve işletmeye 2,5 milyon TL ceza

Samsun’da 45 kişilik bir ekiple su ürünleri denetimleri aralıksız sürerken, tezgâhlarda yasal boyun altındaki balıkları satanlara 7 bin 549 TL ile 1 milyon 511 bin TL arasında idari para cezası uygulanıyor. Kentte bu sezon yoğun olarak avlanan hamsilerin 10–11 santimetre boylarında olduğu, havaların soğumasıyla birlikte daha da yağlanıp büyümesinin beklendiği belirtiliyor. İl genelinde 1 Ocak–30 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılan 3 bin 384 denetimde, kurallara uymayan 109 kişi ve kuruluşa toplam 2 milyon 432 bin TL ceza kesildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı’nda denetimler yaptı, balıkların boyunu ölçtü. Burada açıklamalarda bulunan Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz, "Balık kaynaklarının korunması adına denetim faaliyetleri, böylesine potansiyeli olan bir ilde oldukça büyük önem taşıyor. Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzde görevli denetim ekipleri tarafından sürekli olarak kontroller gerçekleştiriliyor. Bu konuda 45 personelimiz görev yapıyor. Balıkçı barınaklarında, balık halinde, yol kontrollerinde ve perakende satış yerlerinde düzenli denetimler yapılıyor. Şu anda yoğun olarak avlanan balıklara baktığımızda hamsi ve istavrit avcılığının öne çıktığını görüyoruz. Son günlerde hamsinin de artmaya başladığını gözlemliyoruz. Bunun dışında mezgit ve barbuna da rastlamamız mümkündür. Denetim sayılarına baktığımızda; il genelinde 1 Ocak’tan itibaren 3 bin 384 denetim gerçekleştirildi. Balıkçılık sezonunun açılışının yapıldığı 1 Eylül’den 30 Ekim’e kadar ise yoğun bir şekilde yapılan kontroller sonucunda bin 105 denetim tamamlandı. Bu dönemde bazı uygunsuzluklar tespit edildi ve bunlar arasında 109 kişi ve kuruluşa idari yaptırım uygulandı. Buradan özellikle vatandaşlarımıza, tüketicilerimize seslenmek istiyorum: Lütfen tezgâhlarda gördüğünüz küçük boydaki balıkları ihbar edin. Bu balıkları satın almayarak yapılan çalışmalara katkı sağlayabilirsiniz. Balıkçılara da ayrıca seslenmek istiyorum: Getirilen yasaklara uydukları takdirde balık kaynaklarının sonraki nesillere aktarılmasına imkân sağlamış oluruz. Bu noktada hem balıkçılarımızı hem de tüketicilerimizi duyarlı olmaya davet ediyorum. Yapılan bu denetimler sonucunda 109 kişi ve kuruluşa toplam yaklaşık 2,5 milyon TL ceza uygulandı. Bundan sonraki süreçte de denetimlerimiz aralıksız devam edecek" dedi.