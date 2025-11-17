Tarih belli oldu: Kıbrıslı liderler ilk kez görüşecek

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in ilk görüşme tarihi belli oldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın göreve gelmesinin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştireceği tarihi netleşti.
Kıbrıslı liderler,
Perşembe günü
ara bölgede bir araya gelecek. İki lider Erhürman’ın göreve gelmesinin ardından ilk defa görüşecek. Bir saat sürmesi planlanan görüşme,
09.30’da
başlayacak ve BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi’nin ara bölgedeki rezidansında yapılacak.
"Önce Türkiye ile görüşeceğim"
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın seçim galibiyetinden sonra Rum lider Nikos Hristodulidis'tan telefon aldığı, ancak Erhürman'ın
"Bağlamayın"
talimatı verdiği ortaya çıkmıştı.
Erhürman'ın
"Türkiye ile, Sayın Erdoğan'la bizzat görüşmeden Nikos Hristodulidis ile konuşmayacağım"
dediği aktarılmıştı.
