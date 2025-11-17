Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Tarih belli oldu: Kıbrıslı liderler ilk kez görüşecek

Tarih belli oldu: Kıbrıslı liderler ilk kez görüşecek

12:3117/11/2025, Pazartesi
IHA
Sonraki haber
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in ilk görüşme tarihi belli oldu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın göreve gelmesinin ardından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştireceği tarihi netleşti.

Kıbrıslı liderler,
Perşembe günü
ara bölgede bir araya gelecek. İki lider Erhürman’ın göreve gelmesinin ardından ilk defa görüşecek. Bir saat sürmesi planlanan görüşme,
09.30’da
başlayacak ve BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi’nin ara bölgedeki rezidansında yapılacak.

"Önce Türkiye ile görüşeceğim"

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın seçim galibiyetinden sonra Rum lider Nikos Hristodulidis'tan telefon aldığı, ancak Erhürman'ın
"Bağlamayın"
talimatı verdiği ortaya çıkmıştı.
Erhürman'ın
"Türkiye ile, Sayın Erdoğan'la bizzat görüşmeden Nikos Hristodulidis ile konuşmayacağım"
dediği aktarılmıştı.



#KKTC
#Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
#Tufan Erhürman
#Nikos Hristodulidis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
GSB promosyon ödemesi ne zaman yatacak? 2025 GSB promosyon ödemeleri hesaplara yattı mı, ödendi mi?