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ARTVİN

Artvin’de heyelan Karadeniz Sahil Yolunu ulaşıma kapattı

Artvin’in Arhavi ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı. Heyelan anı ise vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

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Haber Merkezi İHA
Artvin’de heyelan Karadeniz Sahil Yolunu ulaşıma kapattı
Heyelan nedeniyle Karadeniz Sahil Yolu çift taraflı ulaşıma kapatıldı.

Arhavi-Fındıklı karayolu üzerinde bulunan tır park mevkiinde heyelan meydana geldi. Yamaçtan kopan dev kayalar karayolunu ulaşıma kapattı.

İHA

Heyelan sonrası bölgeye çok sayıda iş makinesi sevk edilirken, ekipler karayolunu yeniden ulaşıma açmak için çalışmalarına başladı.

Karadeniz Sahil Yolu çift taraflı ulaşıma kapanırken, Sarp Sınır Kapısı’nın da heyelan bölgesine yakın olması nedeniyle uzun araç ve tır kuyrukları oluştu.

İHA

O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Artvin'de heyelan anı kameraya yansıdı
OYNAT 00:25
Artvin'de heyelan anı kameraya yansıdı
Artvin'in Arhavi ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda Karadeniz Sahil Yolu ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmasıyla yol bir saat sonra ulaşıma açılırken heyelan anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.
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