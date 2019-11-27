Gündem Asker eğlencesinde maganda kurşunuyla öldü
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Asker eğlencesinde maganda kurşunuyla öldü

Samsun'un Ayvacık ilçesinde asker eğlencesinde tabancayla ateş edilmesi sonucu kurşun isabet eden 28 yaşındaki Aşkın Gazan hayatını kaybetti. Ekipler olay yerinde çalışma yaparak şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Merkezi AA
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Samsun'un Ayvacık ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde muhtar Süleyman Gazan'ın evinin önünde asker eğlencesi düzenlendi.

Kalbine isabet etti

Aşkın Gazan
  • Asker eğlencesinde havaya ateş edildiği sırada seken kurşunlardan biri muhtarın oğlu Aşkın Gazan'ın (28) kalbine isabet etti.

Ağır yaralanan Gazan, ailesi tarafından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ekipler çalışma başlattı

Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde çalışma yaparak şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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