​Asker eğlencesinde maganda kurşunuyla öldü.

Samsun'un Ayvacık ilçesi Osmanlı Mahallesi'nde muhtar Süleyman Gazan'ın evinin önünde asker eğlencesi düzenlendi.
Kalbine isabet etti
- Asker eğlencesinde havaya ateş edildiği sırada seken kurşunlardan biri muhtarın oğlu Aşkın Gazan'ın (28) kalbine isabet etti.
Ağır yaralanan Gazan, ailesi tarafından kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Ekipler çalışma başlattı
Ayvacık İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olay yerinde çalışma yaparak şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.