Gündem Asker elektriksiz kalmasın diye kar üstünde 5 saat yürüdüler
ŞIRNAK

Dicle Elektrik ekipleri askerler elektriksiz kalmasın diye 5 saat karda yürüdü

Asker elektriksiz kalmasın diye kar üstünde 5 saat yürüdüler

Dicle Elektrik Dağıtım ekipleri, Türkiye-Irak sınırında karla kaplı yollarda 5 saat yürüyerek, güvenlik güçlerinin nöbet tuttuğu bölgede kopan elektrik hatlarını yeniledi.

Haber Merkezi IHA
Ekipler karla kaplı yollarda 5 saat yürüyerek askeri üsse giden hattı onardı.
Ekipler karla kaplı yollarda 5 saat yürüyerek askeri üsse giden hattı onardı.

Şınak'ta Dicle EDAŞ İl Müdürlüğü'nün sorumluluk bölgesindeki Türkiye- Irak sınırında, güvenliğin sağlandığı askeri üs bölgelerinde, olumsuz hava koşulları nedeniyle meydana gelen arızaların giderilmesi ve kesintisiz enerji verilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Şırnak İl Müdürlüğü'ne bağlı arıza onarım ve bakım ekipleri, son olarak karla kaplı dağlık bölgede olası tehlikelere aldırış etmeden 5 saat yürüdü ve Karaçalı Askeri Üs Bölgesi'nin kopan enerji nakil hattını yeniledi.

DHA
Ekipler Türkiye- Irak sınırında 5 saat karda yürüyüp, hatları onardılar.

5 SAAT BOYUNCA KAR KAPLI YOLDA YÜRÜYEREK HATLARI ONARDILAR

Türkiye- Irak sınırının sıfır noktasında bulunan Karaçalı Askeri Üs Bölgesi'ne enerjinin sağlandığı iletim hattı, olumsuz hava koşulları nedeniyle koptu. Bölgeye ulaşım sağlanan yolların kar ve tipi nedeniyle kapalı olması yüzünden Dicle EDAŞ ekipleri, birkaç kez denemelerine rağmen arızayı tespit edemedi. Yapılan girişimler sonucu yolun Beyaztepe mevkisine kadar olan kısmı, dozer ve greyderler ile açıldı. Buradan Karaçalı Askeri Üs Bölgesi'ne kadar olan, tamamen karla kaplı, 6 kilometrelik dağ yolunun yürüyerek, aşılması gerekince ekiplere, kamuflajlı komando timleri eşlik etti.

DHA
Ekipler Türkiye- Irak sınırında 5 saat karda yürüyüp, hatları onardı.
  • Yaklaşık 5 saat süren yolculuk, üs bölgesine 1 kilometre uzaklıkta kopan iletim hattının tespit edilmesiyle son buldu. Ekipler, kopan hattı yeniledikten sonra dönerken, Karaçalı Askeri Üs Bölgesi'ne onarım sonrasında yeniden enerji verildi.

Türkiye-Irak sınırında 5 saat karda yürüyüp hatları onardılar
OYNAT 00:39
Türkiye-Irak sınırında 5 saat karda yürüyüp hatları onardılar
Şırnak'ta, Dicle EDAŞ İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Türkiye- Irak sınırında, karla kaplı yollarda 5 saat yürüyerek, güvenlik güçlerinin nöbet tuttuğu bölgede kopan elektrik hatlarını yeniledi.


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