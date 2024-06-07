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Atama kararları Resmi Gazete'de

7 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlandı. Gazete'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları yer aldı. Buna göre, Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Uluslararası Para Fonu (IMF) nezdindeki direktörler kuruluna üst düzey yönetici olarak yeni görevine atandı. Yerine Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Salih Tanrıkulu görevlendirildi.

Semih Bozkuş
00:06 - 7/06/2024 Cuma
Güncelleme: 08:20 - 7/06/2024 Cuma
Yeni Şafak
Salih Tanrıkulu - Yunus Arıncı
Salih Tanrıkulu - Yunus Arıncı

Ekim ayında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Uluslararası Para Fonu (IMF) nezdindeki direktörler kuruluna üst düzey yönetici olarak görevlendirilen Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, yeni görevine atandı. Yerine Devlet Denetleme Kurulu Üyesi Salih Tanrıkulu atandı.


Arıncı, merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da bulunan IMF'de görev yapacak.


7 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete yayımlandı.


32 bin 569 sayılı Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları yer aldı.


Buna göre, yeni Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu oldu.

Salih Tanrıkulu kimdir?

Ankara'da 1974'te dünyaya gelen Salih Tanrıkulu, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1996'da mezun oldu, ardından ABD'de Illinois Üniversitesinde Ekonomi dalında yüksek lisans derecesi aldı.

1997'de Başbakanlık Uzman Yardımcısı olarak kamu görevine başlayan Tanrıkulu, 1998'den itibaren Maliye Bakanlığında Gelirler Kontrolörü, Gelir İdaresi Grup Başkanı, Vergi Başmüfettişi, Vergi Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı görevlerinde bulundu.

Mesleki faaliyetleri kapsamında OECD ve AB Fiscalis çalışma gruplarında ülkeyi temsil eden Tanrıkulu, 2013 - 2015 yıllarında Avrupa Birliği Nezdinde Türkiye Daimi Temsilciliği (Brüksel) Maliye Müşaviri ve NATO Denetim Kurulu Üyesi olarak görev yaptı.

2015'de Cumhurbaşkanlığı DDK Üyeliğine atanan Tanrıkulu, 2017'den Ocak 2023'e kadar Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Başkanlığı görevini yerine getirdi.

Kasım 2023'ten bu yana DDK Başkan Vekili olarak görev yapan Salih Tanrıkulu, İngilizce ve Fransızca biliyor.

Tanrıkulu, evli ve üç çocuk babası.

Dört ile yeni İl Milli Eğitim Müdürü

Öte yandan 7 Haziran 2024 tarihli Resmi Gazete'de bazı İl Milli Eğitim Müdürlüklerine yapılan atama ve görevden alma kararları da yer aldı.

Buna göre, Uşak İl Milli Eğitim Müdürü Bülent Şahin, Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Tamer Kırbaç, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Nazan Şener görevden alındı; Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Halil Yücel, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Emrullah Aydın, Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Fethi Ateş, Sinop İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Osman Cebeci atandı.



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