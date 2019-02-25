Ataşehir'de 1072 ev yıkılacak

CHP’li Ataşehir’de yıllardır vatandaşın çilesi haline gelen İmar ve İskan Bloklarının yıkılması için adım atıldı. İstanbul’da olası deprem riskine karşı yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya olan 1072 konut için AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem harekete geçti. Erdem’in TOKİ ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptığı görüşmeler sonucunda binaların yıkılmasına ve yenilerinin yapılmasına karar verildi. Erdem süreç hakkında bilgi verdi.

DEPREME DAYANIKSIZ OLARAK İNŞA EDİLMİŞ

Blokların mimarı ve deprem riski açısından son derece güvensiz olduklarını söyleyen İsmail Erdem, “Binalar zamanında depreme dayanıksız olarak inşa edilmiş. 29 Aralık tarihinden itibaren adaylığımız açıklanmasının ardından Ataşehir’e geldik. Ataşehir’in fotoğrafını çektiğimizde burada mülkiyet problemi olan bölgeleri tespit ettik. Ataşehir’in kanayan yaralarından birinin İmar ve İskan Blokları olduğunu öğrendik. İmar ve İskan Blokları Dernek yönetimi ile bir araya gelerek kendilerinden bilgi aldık” şeklinde konuştu.

CHP YÖNETİMİ BİZİ YILLARCA OYALADI

30 yıldır İmar ve İskan Blokları’nda ikâmet ettiğini söyleyen Nurten Özer, CHP’li Ataşehir Belediyesinin kendilerine sürekli oyaladıklarını ve depremde binalarının yıkılma riskine karşı yaşadıklarını söyledi. AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem’in daha göreve gelmeden sorunlara kalıcı çözümler ürettiğini vurgulayan Özer, “Yeni ve güvenli evlerimize kavuşmak için gün sayıyoruz. CHP yönetimi bizim sorunlarımızla dertlenmedi. Binamız çökecek mi korkusuyla yıllarca yaşadık” dedi.

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300 bin m2 millet bahçesi

Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, “Yeni Çamlıca, Mimar Sinan, Mevlana Mahallelerinin mülkiyet problemlerine ilişkin çalışmalar başlatıldı. Erenköy Gümrüğü ve İETT garajı kaldırılacak. 300 bin metrekare alanın tamamen millet bahçesi olacak. Taşınma çalışmaları en kısa zamanda başlayacak. Ayrıca 180 dönümlük PTT alanında bin 200 yataklı yeni bir eğitim ve araştırma hastanesi yapılacak. Kadıköy hali yapımı devam eden Tuzla haline taşınacak. Oranın yerine alakalı da belli çalışma yapılacak. Boşalan kısma hükümet konağı inşa edilecek. 100 bin metrekarelik o boş alanda değerlendirilmiş olacak. O alanda yeşil alan otopark ve şehir meydanı olacak. Trafik rahatlatılacak vatandaşlar daha rahat bir yaşam alanına kavuşacak. İmarsız mahalle kalmayacak tüm mahalleler imarlı olacak” ifadelerini kullandı.

140 m2 daire alacaklar

1072 dairelik İmar ve İskan Blokları’nın kentsel dönüşüm kapsamında yeniden inşa edilme kararıyla ilgili, gelinen süreçte arabulucu rolü sütlendiklerini ifade eden AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, “İmzaların tamamlanmasının ardından binalar boşaltılarak yıkılacak. 140 metrekare bürüt daire üzerinden yaşam standardı yüksek konutlara Ataşehirli komşularımız kavuşmuş olacak. Üzerimize düşen görevi yerine getirdik bundan sonraki süreçte de TOKİ ile dirsek temasında olmayı sürdüreceğiz. Gelinebilecek en iyi noktaya geldik. Çünkü bölge halkı bu konudan oldukça rahatsızdı” şeklinde konuştu.

20 günde imzalar atıldı

Erdem, “Belediye meclis üyelerimizle buluştuk ve kendileri son yapılan çalışmaları bizlere özetledi. Yapılan istişareler sonucunda TOKİ Başkanı ile bir görüşme gerçekleştirdik. İstanbul’a vuracak depremde ilk yıkılacak binaların başında İmar ve İskan Blokları gelmekteydi. Bakanlıklarımızla birlikte yaptığımız görüşmelerde de olumlu sonuçlara vardık. Bakanlık talimatıyla resmi süreç başlatıldı. 20 gün içerisinde ciddi bir çalışmayla birlikte konut sahipleri ile TOKİ arasında imzalar atıldı” dedi.