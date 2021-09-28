Gündem Ataşehirde devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü öldü Atla dedim ama kurtarmaya çalışırken öldü
İSTANBUL

Ataşehir'de devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü öldü: 'Atla dedim ama kurtarmaya çalışırken öldü'

Ataşehir'de bir binanın bahçesine devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Ataşehirde devrilen iş makinesinin altında kalan sürücü öldü: Atla dedim ama kurtarmaya çalışırken öldü
Devrilen iş makinesinin asfalt düzeltmek için kullanıldığı belirtildi.

Ataşehir'de Yenisahra Mahallesi Derecik Sokak'ta bir TIR'dan indirildikten sonra yokuş olan sokakta ilerleyen iş makinesi, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir binanın behçesine devrildi. Yan yatan makinesinin sürücüsü Oğuz Kaçmaz (40), asfalt düzeltmek için kullanılan silindirlerin altında kaldı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri, sürücünün hayatını kaybettiğini tespit etti. Vinçle kaldırılan iş makinesinin altından çıkarılan Kaçmaz'ın cesedi, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İşe başladığı ilk gün kahreden ölüm: İnşaattaki çukura düşen işçi öldü
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"BEN ATLA DEDİM AMA KURTARMAYA ÇALIŞTI"
Kaza esnasında olay yerinde bulunan vatandaşlardan Musa Tellioğlu, "Şu an şoktayım. Arkasındaki araçtım. Önümde giderken yan dönmeye başladı. Ben atla dedim ama kurtarmaya çalıştı. Kurtulamadı. Ters döndü. Aracın altında kaldı. Yani çok kötü çok kötüydü" şeklinde konuştu. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Karaman'da korkunç kaza: Markette yük asansörünün altında kalan işçi hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 9
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Gevher Hatun Mahallesi 1841 Sokak'taki bir markette reyon görevlisi olarak çalışan Orhan Şafak Sezgin, saat 13.00 sıralarında depo bölümünden malzeme çıkarılırken yük asansörünün altında kaldı.
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Durumu fark eden mesai arkadaşları sağlık görelilerine haber verdi.
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İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Sezgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.
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Acı haberi alıp iş yerine gelen Sezgin'in yakınları market sahiplerine tepki gösterip, sinir krizi geçirdi.
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Sezgin'in cansız bedeni otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.
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Markette, yük asansörünün altında kalan işçi öldü
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Markette, yük asansörünün altında kalan işçi öldü
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Markette, yük asansörünün altında kalan işçi öldü
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Markette, yük asansörünün altında kalan işçi öldü
Karaman'da korkunç kaza: Markette yük asansörünün altında kalan işçi hayatını kaybetti
Karaman'da çalıştığı markette yük asansörünün altında kalan Orhan Şafak Sezgin (34) yaşamını yitirdi. Acı haberi duyan yakınları, market önünde sinir krizi geçirdi.

Otel camını silerken vinç devrildi: 2 işçi öldü
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Otel camını silerken vinç devrildi: 2 işçi öldü
Bursa'da bir otelin camlarını silen 2 işçi, bindikleri sepetli vincin devrilmesi sonucu öldü. Oğuz ve Demir'in cesedi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.


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