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Ataşehir'de yakıt tankeri patladı: Ölü ve yaralılar var

Ataşehir'de yakıt tankerinde kaynak yapılırken meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı. Olay yerinde sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

14:14 - 4/03/2024 Pazartesi
DHA
Ataşehir'de yakıt tankeri patladı: Ölü ve yaralılar var
Ataşehir'de yakıt tankeri patladı: Ölü ve yaralılar var

Ataşehir'de yakıt tankerinde kaynak yapılırken meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti 3 kişi de yaralandı. Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi, Samandıra Caddesi üzerindeki bir dinlenme tesisinde bulunan akaryakıt tankerinde saat 11.00 sıralarında patlama meydana geldi.

Kaynak yapımı sırasında meydana geldiği belirtilen patlamada, Selçuk Boynukısa ölürken 3 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Olay yerinde sağlık, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlk belirlemelere göre olayın, tesis içerisinde park halinde bulunan ve depo olarak kullanılan akaryakıt tankerine dış kaynak çalışması sırasında meydana gelen patlamadan kaynaklandığı değerlendirilmektedir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir" denildi. Tanker sahibi olduğu öğrenilen 3 kişi ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Patlamayı duyan Şenol Uçar, "Aşırı bir ses geldi koşarak geldik ama bir şey yapamadık" dedi.




#Ataşehir
#yakıt tankeri
#patlama
#İstanbul
1 saat önce
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