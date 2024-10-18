Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret eden şahıs yakalandı

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlamakla ve ihmalkar davranışlarıyla ölümlerine neden olmakla suçlanan örgütün liderlerinden Fırat Sarı'nın ifadesi gün yüzüne çıktı. Sarı savunmasında, "Tıp fakültesinde okuduğum dönemde PKK üyeliğinden yargılandım ve yaklaşık 5 yıl hapis yattım. Cezaevinden çıktıktan sonra eğitimime kaldığım yerden devam ederek mezun oldum" dedi. Hakkındaki iddiaları reddeden Sarı, "Bebeklerin bakımsızlıktan hayatını kaybettiği iddiaları doğru değildir. Yoğun bakım ünitelerinde, kural olarak her dört bebeğe bir hemşire atanmalıdır ve bir doktor tam zamanlı görev yapmalıdır. Bu sorumluluğu da ben üstleniyordum. Tüm işlemler prosedürlere uygun şekilde yürütüldü" ifadelerini kullandı.