Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret eden şahıs yakalandı

Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretlerde bulunan şahıs yakalandı. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) propagandası da yapan 20 yaşındaki şahsın İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandığı ve şahsa ait dijital materyallere el konulduğu bildirildi.
Sosyal medya hesabı üzerinden Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretlerde bulunan şahıs, İstanbul'da düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.
Sosyal medya platformlarında Atatürk'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, devlete ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) hakaret içeren paylaşımın ardından Emniyet güçleri harekete geçti.
Operasyonla yakalandı
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Bölücü Terör Örgütü Propagandası (BTÖ) yaptığı da tespit edilen 20 yaşındaki şahıs düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.
Dijital materyallere el konuldu
Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bahçelievler’de yakalanarak gözaltına alınan şahsa ait dijital materyallere el konulduğunu da belirtti.
Kin ve nefret tohumları ekmeye çalışanlara asla göz açtırılmayacağını ifade eden Yerlikaya, "Siber dünyada zehrini akıtan bu siber zorbaları tek tek yakalayacağız." dedi.