Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret eden şahıs yakalandı

Atatürk ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sosyal medyadan hakaret eden şahıs yakalandı

Semih Bozkuş
22:3718/10/2024, الجمعة
Yeni Şafak
Sonraki haber
Sosyal medyada devleti hedef alan paylaşımlarda bulunan şahıs yakalandı.
Sosyal medyada devleti hedef alan paylaşımlarda bulunan şahıs yakalandı.

Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sosyal medyadan hakaretlerde bulunan şahıs yakalandı. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) propagandası da yapan 20 yaşındaki şahsın İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalandığı ve şahsa ait dijital materyallere el konulduğu bildirildi.

Sosyal medya hesabı üzerinden Mustafa Kemal Atatürk’e ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaretlerde bulunan şahıs, İstanbul'da düzenlenen operasyon sonucu yakalandı.

Sosyal medya platformlarında Atatürk'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, devlete ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) hakaret içeren paylaşımın ardından Emniyet güçleri harekete geçti.

Operasyonla yakalandı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Bölücü Terör Örgütü Propagandası (BTÖ) yaptığı da tespit edilen 20 yaşındaki şahıs düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Dijital materyallere el konuldu

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bahçelievler’de yakalanarak gözaltına alınan şahsa ait dijital materyallere el konulduğunu da belirtti.

Kin ve nefret tohumları ekmeye çalışanlara asla göz açtırılmayacağını ifade eden Yerlikaya, "Siber dünyada zehrini akıtan bu siber zorbaları tek tek yakalayacağız." dedi.


'Yenidoğan Çetesi'nin elebaşı Fırat Sarı'nın ifadesi ortaya çıktı: PKK üyeliğinden hapis yatmış!

İstanbul'da bebekleri anlaşmalı hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlamakla ve ihmalkar davranışlarıyla ölümlerine neden olmakla suçlanan örgütün liderlerinden Fırat Sarı'nın ifadesi gün yüzüne çıktı. Sarı savunmasında, "Tıp fakültesinde okuduğum dönemde PKK üyeliğinden yargılandım ve yaklaşık 5 yıl hapis yattım. Cezaevinden çıktıktan sonra eğitimime kaldığım yerden devam ederek mezun oldum" dedi. Hakkındaki iddiaları reddeden Sarı, "Bebeklerin bakımsızlıktan hayatını kaybettiği iddiaları doğru değildir. Yoğun bakım ünitelerinde, kural olarak her dört bebeğe bir hemşire atanmalıdır ve bir doktor tam zamanlı görev yapmalıdır. Bu sorumluluğu da ben üstleniyordum. Tüm işlemler prosedürlere uygun şekilde yürütüldü" ifadelerini kullandı.


#Sosyal Medya
#Hakaret
#İstanbul
#Operasyon

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Asgari ücret 2025 zammı için sıkı pazarlık başlayacak: Ocakta yeni asgari ücret ne kadar olacak? İlk tahminler gelmeye başladı