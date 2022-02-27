​Ateşkes için çabalıyoruz

Rusya’nın Ukrayna işgali ardından ateşkes için çözüm arayan Ankara diplomatik girişimlerini hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile kritik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısı ve son gelişmeler ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın saldırısında hayatını kaybeden Ukrayna vatandaşları için başsağlığı diledi, yaralananlara acil şifa temennisinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha fazla can kaybının yaşanmaması ve Ukrayna’nın daha fazla zarar görmemesini teminen bir an evvel ateşkes ilan edilmesi için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Volodimir Zelenskiy

TÜRK HALKINA TEŞEKKÜR

Görüşme sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zelenskiy “Arkadaşım Erdoğan ve Türk halkının güçlü desteği için çok teşekkür ederim. Rus savaş gemilerinin Karadeniz’den geçişinin yasaklanması ve Ukrayna’ya sağlanan askeri ve insani destek bugünlerde çok önemli. Ukrayna halkı verilen desteği asla unutmayacak” dedi. Zelenskiy, “Cumhurbaşkanları Erdoğan ve Aliyev, Rusya ile müzakerelerin başlaması için yardımcı olacaklarını söyledi” ifadelerini kullandı.

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OYNAT 01:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO ve Batı Ukrayna için daha kararlı adımlar atmalı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



Rusya'nın Ukrayna'yı işgaliyle ilgili bugün yapılacak NATO liderler zirvesiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, 'Kınama cümbüşüne dönmemeli, gereken yapılmalı. AB ve batıcı bütün zihniyetler ciddi ve kararlı bir duruş sergilemedi. Herkes bol bol nasihat çekiyor. Böyle bir yere varmak mümkün değil. Atılan bir adım yok. NATO'nun kararlı adımlar atması gerekiyor' dedi. BiP'te paylaş

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ÜÇ LİDERLE TELEFON GÖRÜŞMESİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhammedov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile de telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Aliyev görüşmesinde ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Aliyev, Erdoğan’ın doğum gününü de tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Hocalı Katliamı’nın 30’uncu yılı nedeniyle şehitleri rahmetle andı, kardeş Azerbaycan halkına başsağlığı dileklerini iletti.

Erdoğan’ın Berdimuhammedov ve Mirziyoyev ile görüşmesinde de ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler ele alındı. İki lider, Erdoğan’ın doğum gününü de tebrik etti.

DÜNYA Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Erdoğan'a teşekkür: Bunu asla unutmayacağız