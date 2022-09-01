Atık yönetiminde model ülkeyiz

Sıfır Atık Projesi ile tüm dünyada çevre ve iklim değişikliği sorunlarıyla mücadelede başı çeken Türkiye, kurduğu ileri teknoloji atık bertarafı tesisleri ile de dünyanın ilgi odağı oldu. Son olarak, Rusya ile halen savaşta olan Ukrayna’dan bir heyet Türkiye’ye gelerek İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa ve Kocaeli’nde kurulu atık bertarafı tesislerini gezdi.

TÜRK ŞİRKETLERİNE ÇOK İŞ DÜŞECEK

Türkiye’deki atık yönetimini inceleyen heyete başkanlık eden Ukrayna Atık Yönetimi Derneği Başkanı Nikol Danylova, ziyaretlerine ilişkin bir grup gazeteciye yaptığı değerlendirmede, “Umarım bu savaş bir an önce biter ve biz de Türk şirketlerinin çevreci deneyimlerinden faydalanırız. Savaşın bitmesi ile birlikte Ukrayna’nın yeniden yapılanması için Türk şirketlerine çok iş düşecek. Özellikle belediye, endüstriyel, tehlikeli ve tıbbi atık bertarafı konusunda Türkiye’nin dünyanın ilerisinde olduğuna ve yeni teknolojiler geliştirdiğine şahit olduk. Önümüzdeki süreçte Türk şirketlerinin Ukrayna’ya bu teknolojiyi getireceğini ve yatırımcı olacağını umuyorum” dedi.

SİSTEM ÖRNEK OLDU

Danylova, “Çevreyle ilgili kanun ve yönetmeliklerinizi ülkemize uyarlamaya çalışıyor, EPDK ve Enerji Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu Yenilenebilir Enerji Kanunu’nu inceliyoruz. Enerji üretimi noktasında özellikle ITC firmasının Ankara ve Antalya’daki katı atık bertaraf ve çöpten elektrik üretimi tesislerini örnek alabiliriz. Antalya’daki tesis birçok yönüyle örnek bir tesis. Antalya’da yazın çöp miktarı çok artıyor. Ayrıca ağırlıklı otellerden gelen çöp olduğu için organik miktarı yüksek. Şirket bunun için çevreci yatırımlar yaparak çöpün zararını asgari düzeye çekmiş ve başarı ile işletmeye devam ediyor, bu hiç kolay bir iş değil” diye konuştu.

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UKRAYNALILAR TESİSLERİ GEZDİ

Heyete tesislerini gezdiren Türkiye’nin 13 şehrinde katı atık bertarafı yapan ITC şirketinin İş Geliştirme Direktörü Ali Rıza Öner, “Şirketimizin faaliyet alanına ve geliştirmiş olduğumuz teknolojiye ilgi çok yoğun. Ayda en az 5-6 tane yurt dışından gelen misafirler bizi yatırım yapmaya davet ediyorlar. Çok kısa sürede yurt dışında yatırım planlıyoruz. Ukrayna savaş bittiği zaman 35 milyon nüfusu ile iyi potansiyel olacaktır” bilgisini verdi.

GÜNDEM Sıfır Atık hayallerimin ötesine geçti