Atlas Çağlayan cinayetinde flaş gelişme: Aileyi tehdit eden 1 şüpheli daha yakalandı

Atlas Çağlayan cinayetinde flaş gelişme: Aileyi tehdit eden 1 şüpheli daha yakalandı

11:26 31/01/2026, Cumartesi
AA
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.
Güngören'de öldürülen Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderilmesine ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Cinayetin ardından aileye tehdit içerikli mesajlar gönderdiği tespit edilen 1 şüpheli daha Diyarbakır'da gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, Güngören'de 14 Ocak'ta öldürülen 2009 doğumlu Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajları gönderilmesine ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

Bir şüpheli daha gözaltında

Soruşturma kapsamında, M.Y.K. (19) Diyarbakır'da yakalanarak gözaltına alındı.

Ne olmuştu?

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Kavgada E.Ç, "sustalı" diye tabir edilen bıçakla Atlas Çağlayan'ı yaralamış, hastaneye kaldırılan Çağlayan kurtarılamamıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 18 yaşından küçük şüpheli E.Ç. tutuklanmıştı.

Provokatif paylaşım yapan ve Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 8 zanlı yakalanmış, 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. A.E, Y.T, S.T. ile bir şüpheli tutuklanmış, bir kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 1 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verilirken tutuklu sayısı 5 olmuştu.

Şanlıurfa'da gözaltına alınan F.K'nin de tutuklanmasıyla tutuklu sayısı 6'ya yükselmişti.



