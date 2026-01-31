Atlas Çağlayan cinayetinde flaş gelişme: Aileyi tehdit eden 1 şüpheli daha yakalandı

Bir şüpheli daha gözaltında

Bir şüpheli daha gözaltında

Mehmet Nesih Özmen Mahallesi'nde bir baklavacı önünde 14 Ocak'ta, birbirini daha önceden tanımayan Atlas Çağlayan ve E.Ç. (15) arasında "yan baktın" tartışması nedeniyle kavga çıkmıştı.

Polis ekipleri, E.Ç. ve arkadaşlarını, olayda kullanılan bıçakla yakalayarak ifadelerini almak üzere emniyete götürmüştü.

Provokatif paylaşım yapan ve Çağlayan'ın ailesini tehdit eden 8 zanlı yakalanmış, 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı. A.E, Y.T, S.T. ile bir şüpheli tutuklanmış, bir kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulanmıştı.