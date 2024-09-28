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Avcılar D-100 Karayolunda TIR devrildi: Yan yol trafiğe kapatıldı

Avcılar D-100 Karayolunda TIR devrildi: Yan yol trafiğe kapatıldı

11:3728/09/2024, Cumartesi
DHA
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TIR'ın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.
TIR'ın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

İstanbul Avcılar'da D-100 karayolu Edirne istikametinde bir TIR, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yan yol TIR'ın kaldırılmasının ardından normale döndü.

İstanbul Avcılar D-100 karayolu Edirne istikameti yan yolda şoförünün hakimiyetini kaybettiği TIR devrildi.


Kaza, sabah saat 08.00 sıralarında Avcılar gişeler mevkii D-100 karayolu yan yolda meydana geldi. Edirne istikametine doğru seyir halinde olan ve şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 34 GYP 569 plakalı TIR devrildi. Çevredekiler yardıma koştu. Şans eseri sürücü kazadan yara almadan kurtulmayı başardı.

Kaza nedeniyle olay yerine polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kazanın yaşandığı yan yolu trafiğe kapattı. Devrilen TIR, vinç yardımıyla kaldırıldı.


TIR'ın kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.



#İstanbul
#Avcılar
#trafik kazası

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