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Avcılar'da korkunç olay: Parkta çocukların oynadığı salıncak devrildi

Avcılar'da parkta çocukların oynadığı salıncak devrildi. Salıncaktaki çocuklardan biri şans eseri yara almadan kurtulurken, diğer çocuk yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

11:32 - 25/06/2024 Salı
DHA
Çocuk parkında salıncak devrildi
Çocuk parkında salıncak devrildi

Olay, dün akşam saatlerinde Ambarlı Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddiaya göre, parktaki salıncağa binen iki çocuk sallanmaya başladı. Bir süre sonra salıncak ve bağlı olduğu maketler yerinden ayrılarak devrildi. Sallanan çocuklardan biri hızla atlayarak kurtuldu.

Diğer çocuk ise salıncağın devrilen parçasının çarpması sonucu yaralandı. Yaşanan kaza üzerine sağlık ve polis ekiplerine haber verildi.

Gelen ambulans yaralanan kız çocuğunu hastaneye götürdü. Avcılar Belediyesi ekipleri ise devrilen salıncağı bulunduğu yerden kaldırdı.

Olaya tanık olan Sedat Demirel, "15-16 yaşındaki kız sallanırken sesler gelmeye başladı.

Bir kız kurtulmayı başardı. Diğerinin sırt kaburgalarına oyuncağın kolları çarptı. Ambulans ve polis geldi. Sonra da salıncağı alıp götürdüler" dedi.




#İstanbul
#çocuk parkı
#salıncak
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