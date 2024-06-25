Avcılar'da korkunç olay: Parkta çocukların oynadığı salıncak devrildi

Kastamonu Tosya'da babasına yakması için verilen kitapları, 'kitaplar yakılmak için değil, okunup paylaşmak için vardır' diyerek yaktırmayan ve okul masraflarını çıkarmak için satan Murat Sökük'ün sesi duyuldu. Tosya Kaymakamlığı Murat için bir yardım hesabı açtı.