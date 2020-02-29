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İSTANBUL

Avcılar'da yerinden çıkan rögar kapağı metrobüse saplandı: 1 yaralı

İstanbul'da Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yaptığı sırada Cihangir-Üniversite Mahallesi durağına yaklaşan metrobüse, üzerinden geçtiği rögar kapağı saplandı. Bir yolcu yaralandı.

Haber Merkezi AA
Yaralanan yolcunun sağlık durumu iyi.
Yaralanan yolcunun sağlık durumu iyi.

Her gün binlerce kişinin kullandığı metrobüste akılalmaz bir kaza yaşandı. Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yaptığı sırada Cihangir-Üniversite Mahallesi durağına yaklaşan metrobüse, üzerinden geçtiği rögar kapağı saplandı.

Kapağın metrobüsün arka bölümünden zemini delerek içeri girmesi nedeniyle araçtaki Türkmenistan uyruklu Timur Babakulliyev (31) hafif yaralandı.

Yaralı yolcu, kaldırıldığı Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Metrobüs hattında kısa süreli aksayan seferler, hasar oluşan aracın çekilmesiyle normale döndü.

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