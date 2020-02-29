Avcılar'da yerinden çıkan rögar kapağı metrobüse saplandı: 1 yaralı

Her gün binlerce kişinin kullandığı metrobüste akılalmaz bir kaza yaşandı. Zincirlikuyu-Beylikdüzü seferini yaptığı sırada Cihangir-Üniversite Mahallesi durağına yaklaşan metrobüse, üzerinden geçtiği rögar kapağı saplandı.

Kapağın metrobüsün arka bölümünden zemini delerek içeri girmesi nedeniyle araçtaki Türkmenistan uyruklu Timur Babakulliyev (31) hafif yaralandı.

Yaralı yolcu, kaldırıldığı Avcılar Murat Kölük Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Metrobüs hattında kısa süreli aksayan seferler, hasar oluşan aracın çekilmesiyle normale döndü.