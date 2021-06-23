Avlanma kısıtlanacak: Oksijen cihazları denize bırakıldı

Marmara Denizi’nde toplam 5 bin 300 metreküp müsilajı temizlediklerini söyleyen Murat Kurum, kirlilik kaynaklı yerlerin denetimini çok sıkı tuttuklarını ve 16 işletmenin kapatıldığını, yaklaşık 14 milyon ceza kesildiğini ifade etti.

Marmara Denizi’nin oksijen seviyesini artıracak cihazlar denize bırakıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, olumlu bir ilerleme olursa bunu Marmara geneline yaygınlaştıracaklarını belirtti. Kurum, “Bu cihazlar bulunduğu alanın 500 metre çapında, 30 metre derinliğinde yaklaşık 26 hektar genişlikteki alana etki edebiliyorlar. Tamamen güneş enerjisiyle çalışıyor ve anlık verileri bize iletiyor. Bir taraftan deniz yüzeyindeki gerginliği azaltarak denizin altındaki uygulamaya çalıştığımız eski ekolojik yaşama katkı sağlayacak, oksijen seviyesini artıracak çalışmayı pilot olarak şu an 4 bölgemizde yürüteceğiz. Bu çalışma 6 hafta sürecek. Bu sürede oksijen seviyesinin 2’den en az 8 miligram/litreye çıkarılması öngörülüyor.” dedi. Kurum, uygulamanın daha önce Kanada’da başarıya ulaştığını belirtti.

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GÜNDEM Müsilaja karşı denize oksijen

DENİZDEKİ YAŞAM ESKİYE DÖNMELİ

Murat Kurum, bir grup basın mensubunun da sorularını yanıtladı. “Şu anda hocalarımız ‘müsilajların üremesi durdu’ gibi bir ifade kullandılar. Ölenleri toplayacağız, yeni gelmesini engellememiz lazım. Onun için aşağıdaki ekolojik yaşamı yeniden kurmamız gerekiyor. Balıklar, bitkiler... O döngüde balıklar müsilajı yiyecek gibi.” diyen Kurum, “Azot ve fosforu azaltıp oksijeni arttırırsak deniz dibindeki yaşamı eski haline getirebiliriz. Yeniden eski yaşama dönmesi adına uzun ve kısa vadede işler var. Bunun zaten kışın olmayacağı öngörüsü var ama bakacağız. Kısa vadede midye yetiştiriciliği veya balıkla ilgili sezonu kısıtlayıcı tedbir almamız lazım, hamsi yasağı gibi. Balık çoğalmalı ki o müsilaj azalsın. Yani balık popülasyonu artmalı” diye konuştu.