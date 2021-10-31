Avrupalı teröristler sınır dışı edildi

PKK/PYD ve DEAŞ gibi terör örgütlerine katılmak için yurt dışından gelen yabancı uyruklu teröristlerin sınır dışı edilmelerine yönelik çalışmalar sürüyor. 2011’de başlayan Suriye iç savaşından günümüze kadar 102 farklı uyruktan 8 bin 585 terörist sınır dışı edildi.
Bunların çoğu Avrupa ülkelerine geri gönderildi. İçişleri Bakanlığı’nın yürüttüğü çalışmalar kapsamında son 10 yılda ABD uyruklu 44, AB üyesi ülke uyruklu 1075 yabancı terörist sınır dışı edildi. 2019’da 12 AB ülkesinden 126, 2020’de 8 AB ülkesinden 95, bu yılın ilk 10 aylık döneminde ise 8 AB ülkesinden 61 yabancı terörist ülkelerine geri gönderildi.
Son 3 yılda en çok Fransa, Almanya, Hollanda, Belçika, Finlandiya, İsveç, Romanya ve İngiltere uyruklu teröristler sınır dışı edildi.