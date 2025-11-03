Yeni Şafak
Ayakkabı içinden esrar çıktı

3/11/2025, Pazartesi
G: 3/11/2025, Pazartesi
IHA
Ayakkabıdan esrar çıktı.
Erzincan’da motosikletli polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta, sürücünün ayakkabısının keçe altına gizlenmiş 92 gram toz esrar ele geçirildi.

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli polis timleri, Yeni Çevre Yolu Otogar Kavşağı Sivas istikameti üzerinde yaptıkları uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri aracı durdurdu.


Araçta yoğun şekilde esrar kokusu alınması üzerine yapılan aramada, bir ilaç kutusu içinde ve sürücünün ayakkabısının keçe altında toplam 92,38 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.


Şüpheli şahıs hakkında adli işlemler sürerken, Erzincan Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Suç ve suçlularla etkin mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." denildi.

