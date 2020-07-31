Ayasofya Camii'nde ilk bayram

Açılışının ardından Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin akınına uğrayan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki yoğunluk, arife gününde başladı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde ilk bayram coşkusu yaşanıyor. Fatih Belediyesi tarafından Kurban Bayramı arifesi öncesi temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yapıldı. Ayasofya-i Kebir Camii ile Sultanahmet Camii arasındaki alan da özel solüsyonlu sularla yıkanıp dezenfekte edilerek, bayram namazına hazırlandı. Dezenfekte çalışmasının ardından Isparta'dan getirilen gül suyu, Ayasofya-i Kebir Camii'nin duvarlarına ve halılarına püskürtme yöntemiyle sıkıldı.

AYASOFYA DÜNYANIN YILDIZI

Açılışının ardından Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerin akınına uğrayan Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ndeki yoğunluk, arife gününde başladı. Yerli ve yabancı turistler ile ibadetlerini burada yapmak isteyen vatandaşlar, camiyi ziyaret etti.

FOTOĞRAF 46 İhtişamlı Ayasofya Camii'nin birbirinden güzel fotoğrafları Seksen altı yıllık sürgün ve hasret sona erdi. Ayasofya yeniden ibadete açıldı. İşte Cennet Mekân Fatih Sultan Mehmed Han'ın kılıç hakkı olan görkemli Ayasofya Camii'nden birbirinden ihtişamlı fotoğraflar... BiP'te paylaş

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Ziyaretçiler, vakit namazları aralarında camiye alınırken, yabancı turistler de bireysel ya da rehberler eşliğinde kafileler halinde camiyi geziyor. Ayasofya-i Kebir Camii'ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, hatıra fotoğrafı çekmeyi de ihmal etmiyor.

GÜNDEM Ayasofya'nın dirilişi: Seksen altı yıllık sürgün bitti

Ağabeyi Ayasofya-i Kebir Camii'ni görmeyi çok arzu ettiği için ziyarete geldiklerini dile getiren Erhan Kasap, "86 yıl sonra bu millet, alınan kararın yanlış olduğunu gösterdi. Milletin iradesiyle tekrar olması gereken oldu. Ayasofya gerçek mabedine kavuştu. Çok mutlu olduk, sevindik. Sadece Türkiye değil, tüm İslam ailemi bu karara sevindi" dedi. Ziyaretçilerden Zübeyir Artuğ ise İstanbul'da yaşadığını fakat caminin açıldığı gün bazı işleri nedeniyle gelemediğini, ziyaretin bugüne nasip olduğunu söyledi.

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Minberdeki desenler rastgele çizilmedi

Serap Ekizler Sönmez

Ketebe Yayınları Yazarı Serap Ekizler Sönmez, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerif minberindeki desenlerin rastgele olmadığını hepsinin bir geometrik yapıya ve fizik kurallarına göre çizildiğini ve her birinin farklı anlamlar içerdiğini belirtti. Sönmez, “Minberde yer alan bir desen aslında klasik dönem minberleri arasında tekil bir uygulama. Sinan eserlerinde yer alan minberler ağırlıklı olarak beşgen kurgulu geometrik sisteme sahipler. Buradaki geometrik desenler ise on iki köşeli yıldız içeriyor. Tek tek açılımlarına ayırıp incelediğimizde bunun erken örneklerinin de Anadolu Selçuklu’da başka varyasyonlarla uygulandığını görüyoruz” dedi. Sönmez, “Ayasofya’yı özel kılan bu desenlerin Memlük dönemine ait Mısır, Kahire’de bulunan Salih Talai Camii’nin minberinde yer alıyor olması” şeklinde konuştu.

Hatıra paralar online satışta

Ayasofya’nın yeniden ibadete açılması dolayısıyla basılan 925 ayar gümüş üzerine altın kaplama hatıra paralar online satışa sunuldu. 24 Temmuz'da satışa sunulan 5 bin adet gümüş ve 10 bin adet bronz hatıra para büyük ilgi görmüştü. Bunun üzerine Darphane, 10 bin adet 925 ayar gümüş üzerine altın kaplama ve 20 bin adet gümüş-bronz ikili hatıra setler basarak satışa sunmaya karar verdi. Gümüş üzeri altın kaplama 250 lira, gümüş-bronz ikili set ise 240 lira oldu.

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