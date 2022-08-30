Gündem Ayasofyanın yer altı da eşsiz
İSTANBUL

Ayasofya'nın yer altı da eşsiz

"Dünyanın 8. harikası" olarak nitelendirilen Ayasofya'nın günümüze ulaşan dehlizleri, tünelleri, mahzenleri ve yer altı mezar yapıları eserin geçmişine ışık tutuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Ayasofyanın yer altı da eşsiz
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Fırat Diker, ekibiyle Ayasofya'nın dehlizlerini araştırdı.

Doğu Roma İmparatorluğu'nun İstanbul'a yaptığı en büyük kilise olan Ayasofya, bir dünya mirası yapı olarak yıllara meydan okuyor. Tarihçiler tarafından "dünyanın 8. harikası" olarak nitelendirilen yapı, mimarisiyle kendisine hayran bırakıyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Fırat Diker, ekibiyle birlikte 1485 yıldır ayakta duran eseri havalandırarak ayakta tutup rutubetten koruyan yer altı tünelleri ve menfezlerinin 2 yıl önce yaptıkları araştırmayla mimari belgelemesini yaptı.

4 TON MOLOZ ÇIKARILDI

Prof. Dr. Diker, Ayasofya'nın yer üstünde olduğu gibi altında da bir tarihi barındırdığını belirterek, şöyle devam etti: "Ayasofya'nın kuzeydoğu cephesinin hemen önünde yer alan mezar yapısı yerin 4 metre altında bulunuyor. 'Hipoje' olarak bilinen bu yapı, Ayasofya'nın inşası sırasında yapılmış olan bir yer altyapısı değil, ondan çok daha önce M.S. 4. yüzyıla tarihlendirilen bir yer altı mezar yapısıdır.

Bu yapı Ayasofya civarında bulunabilmiş en eski mimari eserdir. Bu yer altı yapısı sonradan yeniden işlevlendirilmek adına iki ucundan birer menfez bağlanarak diğer yer altı yapılarıyla ilişkili hale getirilmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geçtiğimiz yıl sonunda burada yürütmüş olduğu temizleme çalışması kapsamında yaklaşık 4 tona yakın moloz, çamur tahliye edildi. Bu çalışmanın daha uzun vadeli bir arkeolojik çalışma sürecinde, Ayasofya'nın diğer yer altı yapılarını da kapsayacak şekilde devam ettirilmeli."

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