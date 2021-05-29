Ayasofya'ya selam fethe hediye

1994 yerel seçimlerinde Refah Partisi’nden İBB başkan adayı olan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Taksim’deki bir alanı işaret ederek o noktaya cami yapmak istediklerini belirtmişti. Yapımına 4 yıl önce başlanan cami dün ibadete açıldı. “Milletimiz 150 yıllık hayaline kavuştu” diyen Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur’an nidaları inşallah kıyamete kadar eksik olmayacaktır. Mimarisiyle tarihi Beyoğlu’na uyumu yanında, mühendislik yöntemiyle de ülkede ve dünyada sayılı projeler arasında yer alan cami İstanbul’un sembolleri arasındaki seçkin yerini şimdiden aldı.

AYASOFYA’YA SELAM

Taksim Camii’ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Cami-i Kebir’e verilen bir selam, yarın ulaşacağımız İstanbul’un fethinin 568. yıl dönümüne bir hediye olarak görüyorum. Bu vesileyle Şehri İstanbul’u medeniyet mirasımıza katan Fatih Sultan Mehmet Han’ı da burada bir kez daha hürmetle yad ediyorum.

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1.5 ASIRLIK MÜCADELE

Asırlardır davalarına hayat vermek için kendi canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin her birine Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum.

Taksim Camii, yaklaşık 1,5 asırlık bir mücadelenin ardından İstanbul’umuza kazandırılmıştır. Bu meydanda bir camii inşaatı fikri tarihimize 93 Harbi diye geçen 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi yıllarına kadar uzanır. Ülkemizin Kurtuluş Savaşı yıllarında da bu fikir, milletimiz istiklal ve istikbal azminin bir sembolü olarak yeniden gündeme gelmiştir.

NAZIM HİKMET AYRINTISI

Bölgedeki pek çok kiliseye karşılık sadece Ağa Camii’nin Taksim’e selam verdiğini gören Nazım Hikmet bu tabloyu dizelere, ‘Havsalam almıyordu bu hazin hali önce / Ah, ey zavallı cami seni böyle görünce / Dertli bir çocuk gibi imanıma bağlandım / Allah’ımın ismini daha çok candan andım’ sözleriyle dökmüştür. Bu tablo Nazım’ı bile hüzünlendirmiştir.

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MİLLETİMİZ 150 YILLIK HAYALİNE KAVUŞTU

Son dönemde Büyük Çamlıca Camii’nin tamamlanması ve Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasının ardından İstanbul’a kazandırdığımız bu üçüncü önemli manevi mirasın, asırlar boyunca şehrimizi bir kandil gibi ışıtacağına inanıyorum. Unutmayın milletimiz 150 yıllık hayaline bugün kavuşmuştur. Ülkemiz istiklalimizin timsali yeni bir eser daha kazanmıştır.

İlk namazı Erbaş kıldırdı

İstanbul’un yeni sembollerinden Taksim’e yapılan cami, kılınan cuma namazıyla ibadete açıldı. Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman’ın imzasını taşıyan, temeli 17 Şubat 2017’de atılan Taksim Meydanı’ndaki caminin minarelerinden öğle vakti ezan ve sela sesi yükseldi. Cuma namazı öncesi camide Kur’an-ı Kerim okundu, tekbir ve salavat getirildi. Taksim Meydanı’nın sembollerinden biri olan camide “İslam’ın Yeryüzündeki Mührü Camiler ve Fethi İstanbul” başlıklı hutbeyi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş verdi. “Büyük bir hasret daha sona erdi. Okunan salalar ve Ezan-ı Muhammediler, getirilen tekbirler Taksim Camii’nde ve tüm gök kubbede yankılandı. Fethi İstanbul, Peygamber Efendimizin müjdesi, Ashab-ı Kiram’ın arzusu, Hz. Ebu Eyyüb el-Ensari’nin hayali ve ecdadımızın sevdasıdır. Bu fetih, çağ kapatıp çağ açan yeni bir dönemin başlangıcıdır. Bu fetih, Mekke, Medine ve Kudüs ile İstanbul’u kardeş kılan bir fetihtir” diyen Erbaş, edilen duaların ardından ilk cuma namazını kıldırdı. Ali Erbaş, Fatiha’dan Fetih Suresi’nden ayetler okudu. Cuma namazı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uygun şekilde maske kullanılarak kılındı. Erbaş, namazın ardından dua okudu.

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Mescit bile yoktu

Güzel eserin inşasını üstlenen Sur Yapının sahipleri Altan, Hakan, Ufuk ve Atilla Elmas başta olmak üzere, mimarından sanatçısına, işçisine kadar herkese teşekkür eden Erdoğan, “Az önce Altan Bey, ‘Ben buranın çocuğuyum’ dedi. Altan Bey, sen buranın çocuğusun da biz başka yerin çocuğu değiliz. Ben de Kasımpaşa’nın çocuğuyum. Buralarda çok gezdik, tozduk ve keşke dili olsa da buralar konuşsa. Talimhane ve Dolmabahçe buralarda çok dolaştık fakat Taksim Camii bizim dünyamızda farklı bir öneme sahipti. Çünkü caminin yerinde mescit bile yok ve burada maalesef cami yapımına müsaade yok ve adeta kümes gibi bir yerde gazeteler üzerinde müminler namazlarını eda etmeye çalışıyorlardı” dedi.

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Ezan ve Kur’an kıyamete kadar eksik olmasın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılış sonrası Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün ilk cuma namazını eda ettiğimiz Taksim Camii’mizin İstanbul’umuz, ülkemiz ve Alem-i İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur’an nidaları inşallah kıyamete kadar eksik olmayacaktır” ifadelerini kullandı.

Taksim’in yeni sembolü

Cuma namazından sonra camiyi ziyaret eden vatandaşlar ve turistler, hatıra fotoğrafı çekti, namaz kılıp dua etti.

-Temeli 17 Şubat 2017’de atılan ve Mimarlar Şefik Birkiye ve Selim Dalaman imzasını taşıyan cami, Taksim Meydanı’nın sembollerinden biri oldu.

-Cami, hemen yanında yer alan Aya Triada Rum Ortodoks Kilisesi ve Taksim Maksemiyle de Taksim Meydanı’nda ayrı bir bütünlük oluşturdu.

-Aynı anda 2 bin 250 kişi ibadet edebiliyor. Caminin açık ve kapalı toplam kapasitesi ise 4 bin kişi.

-Duvarları, Allah lafzı ile Hazreti Muhammed ve dört halifenin isimlerinin yazılı olduğu hat levhalar süslüyor.

-Caminin girişinde, zemininde ve tavanında 8 köşeli Selçuklu motifleri yer alıyor. Kubbesinde, 7 buçuk metre çapında Fatiha Suresi yazılı. 8,5 metrelik mihrabının üzerinde ise Esma-ül Hüsna yazısı bulunuyor.

-Caminin ana girişi de dahil 4 kapısı var. Ana mekan kubbe kasnağında Ali İmran Suresi 190`ncı ayeti, Orta kuşakta Bakara Suresi`nin 285. ve 286`ncı ayetleri, Kasnak yazısında ise Ayet-el Kürsi bulunuyor.

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-61 metre yüksekliğindeki iki minare, taşlama yöntemiyle yapıldı. Caminin inşaat alını 16 bin 500 metrekare.

-Camide ayrıca, 165 araç kapasiteli otopark, aş evi ve Dijital İslam Kütüphanesi de yer alıyor.

-Camiye, Manisa’da özel olarak dokunan deve tüyü rengi halı serildi.

-Taksim Camii’nin mühendislik açısından ayrışan en önemli özelliği ise Top-Down sistemi. Bu yöntem sayesinde yapım esnasında derin kuyu kazısı yapılmadan, çevre bina ve yollara, meydana hiçbir zarar vermeden inşa edilmesine imkan tanındı.

-Caminin açılışı öncesi Taksim Meydanı ve cami çevresine Isparta Belediyesi’nden gelen 25 ton gül suyu sıkıldı.

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-Cuma namazıyla ilk kez ibadete açılan Taksim Camii çevresinde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı.

-Bazı yollar trafiğe kapatıldı.

-Çevresi bariyerlerle kapatılan ve LED ekranların kurulduğu Taksim Meydanı’nda da vatandaşlar, belediye tarafından dağıtılan kağıttan seccade üzerinde namazlarını eda etti.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan, namazın ardından Taksim’e yapılan camiye aslı Topkapı Sarayı’nda bulunan Karahisari’nin hattıyla Kur’an-ı Kerim’i Cumhurbaşkanlığı olarak hediye ettiklerini söyledi.

GÜNDEM Ayasofya’da Kur’an şöleni