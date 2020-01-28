Aydın’da ulaşım korsana emanet

CHP’li Özlem Çerçioğlu yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 2018 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu yayınlandı. CHP’li Başkan Çerçioğlu’un yönetimindeki belediyede yapılan rant ve usulsüzlükler bir bir tespit edildi. Raporda, ulaşımda yapılan usulsüzlükler de bir bir sıralandı. Raporun 29. sayfasında belediye sınırları dahilinde çalışan taksi, minibüs, otobüs ve servislerin Aydın Büyükşehir Belediyesi’nden izin veya ruhsat almadan korsan çalıştıklarına dair tespitlere yer verildi. Bu kapsamda 2018 yılı içerisinde çalışan 2 bin 877 halk otobüsü ve minibüsten 821’inin, 894 taksiden 196’sının ve 2 bin 198 servisten 748’inin çalışma ruhsatı almadan çalıştıkları belirlendi.

Fotoğraf: Arşiv

İHALESİZ PLAKA

Halk otobüsü ve minibüs hatlarına ait plakaların çeşitli tarihlerde ilçe belediyeleri ve il trafik komisyonları tarafından ihale yapılmadan ve süre belirtilmeden dağıtıldığı da raporda yer aldı. Belediye sınırları içerisinde 515 otobüs ve minibüs plakasının olduğu, 515 plakadan, 22 plakanın ilçe belediyeleri tarafından ihale yapılmadan verildiği tespit edildi. 424 plakanın ise il trafik komisyonu tarafından ihale edilmeden ve süre belirtilmeden verildiği belirlendi. Sadece 69 plakanın ilçe belediyeleri tarafından ihale yöntemi ile verildiği belirlendi.

TAKSİDE DE AYNI DURUM

Otobüs ve minibüslerin yanı sıra taksi plakalarınında da ihale yapılmadan kullanıma açıldığı rapora yansıdı. 2018 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu’nun 49. sayfasında belediye sınırlarında toplam 894 taksi plakasının olduğu, 103 taksi plakasının doğrudan ilgili kişiler adına tescil edildiği, 77 taksi plakasının, ilçe belediyeleri tarafından ihale yapılmadan verildiği ve 714 taksi plakasının ise il trafik komisyonu tarafından ihale edilmeden ve süre belirtilmeden verildiği tespit edildi.

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SERVİS OYUNU

2018 yılı sonu itibariyle Aydın Büyükşehir Belediyesi sınırlarında toplam 2 bin 198 adet servis plakasının olduğu, bunların tamamının Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından ihale yapılmadan ve süre belirtilmeden verildiği raporda yer aldı. Raporun sonuç kısmında araçların faaliyette bulunabilmesi için çalışma ruhsatı almaları gerektiği ifade edildi.

İlçelerden kaçırmış

Aydın Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin cadde, bulvar, meydan ve sokaklarında yapılacak tüm kazılardan elde edilecek gelir büyükşehir belediyesi bünyesinde açılacak alt yapı yatırım hesabında toplanıyor. Söz konusu kazılardan elde edilen gelirlerin ise yönetmelik gereği ilgili belediyeye aktarılması gerekiyor. Sayıştay tarafından yapılan incelemede sabit ve mobil haberleşme altyapısı veya şebekelerinde kullanılan her türlü kablo ve benzeri gerece ilişkin geçiş hakkı ücretlerinin tahsil edilmesine rağmen ilgili ilçe belediyelerine herhangi bir ücret aktarılma yapılmadığı tespit edildi. 2015-2018 yılları arasında ilçe belediyelerine aktarılmayan toplam tutarın ise 391 bin 361 lira olduğu belirlendi.

Kemer Gölü ranta açıldı

Kemer Gölü

Belediyenin, Kemer Baraj Gölü üzerinden nasıl rant sağladığı da ortaya çıktı. Belediye meclis kararı olmadan belediyeye ait bir şirket tarafından 3 adet teknenin gezi amaçlı gölde çalıştırıldığı tespit edildi. Belediyeye ait olan bu gelir getirici işletme hakkının meclis kararı alınarak yapılabileceği, kanun çerçevesinde belirli süreli, rekabete uygun, saydam ve ihale ilkelerinin gerektirdiği tüm şekil ve şartları içerecek şekilde yapılması gerekildiği belirtildi.