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Aydın'ı sağanak vurdu: Evler ve iş yerleri su altında kaldı

Aydın'ı sağanak vurdu: Evler ve iş yerleri su altında kaldı

09:4729/04/2025, Tuesday
DHA
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Alt geçidi su bastı.
Alt geçidi su bastı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Alt geçitler suyla dolarken, trafikteki araçlar ilerlemekte zorlandı. Yağışın etkisinin gün boyu sürmesi bekleniyor.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkiledi. İlçenin Yıldıztepe, Aydoğdu, Yeşil, Çapahasan, Dumlupınar ve Sümer mahallelerinde sağanak nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su bastı.

Çok sayıda yapılan ihbar üzerine belediye ekipleri bu mahallelerde yaşanan su baskınlarını tahliye etti. Ayrıca sağanak yağış nedeniyle Alparslan Türkeş Bulvarı ve Albay Karaibrahimoğlu alt geçidinde su birikintileri oluştu. Sürücüler trafikte ilerlemekte zorluk yaşadı. Ekipler, yol üzerinde toplanan suyun tahliyesi için çalışma başlattı.




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