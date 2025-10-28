AYM Başkanı Özkaya: Cumhuriyet, eşit yurttaşlık ve adalet idealidir

Bu anlamlı gün vesilesiyle Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu mukaddes vatanı bizlere emanet eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; aziz milletimizin ve yargı camiamızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbî duygularımla kutluyorum."