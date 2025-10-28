AYM Başkanı Özkaya: Cumhuriyet, eşit yurttaşlık ve adalet idealidir

AYM Başkanı Kadir Özkaya
AYM Başkanı Kadir Özkaya, Cumhuriyet’in 102. yılı mesajında, eşit yurttaşlık, özgürlük ve adalet ilkelerinin altını çizerek “Mahkememiz, Cumhuriyet’in temel niteliklerini ve Anayasa’da güvence altına alınan hakları koruma görevini kararlılıkla sürdürüyor” dedi.
Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Kadir Özkaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet’in temelinde eşit yurttaşlık bilinci, özgürlük ve adalet ideallerinin bulunduğunu vurguladı.
Cumhuriyet’in ilanının 102. yılına dikkat çeken Özkaya,
“Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Türk milletinin karakterine en uygun idare’ olarak tanımladığı Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık iradesinin tüm dünyaya ilanıdır”
dedi.
Özkaya mesajında şu ifadelere yer verdi:
"Cumhuriyet’imizin ilanının 102. yılını milletçe büyük bir gurur ve sevinçle kutluyoruz. 29 Ekim 1923, kahraman milletimizin egemenliğin kayıtsız şartsız kendisine ait olduğunu ve bağımsızlık iradesini bütün dünyaya ilan ettiği şanlı bir gündür.
Cumhuriyet, eşit yurttaşlık bilincini, özgürlük ve adalet ideallerini esas alan bir yönetim anlayışının ifadesidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün “Türk milletinin karakterine ve âdetlerine en uygun idare” olarak tanımladığı bu rejim, hukuk devleti ve demokrasi ilkeleriyle taçlanmış, milletimizin ortak değerleri etrafında kenetlenmesini sağlamıştır.
Anayasa Mahkememiz de Cumhuriyet’in temel niteliklerinin ve Anayasa’da güvence altına alınan temel hak ve özgürlüklerin korunması yönündeki görevini, aynı bilinç ve sorumluluk duygusuyla yerine getirmeye devam etmektedir.
Bu anlamlı gün vesilesiyle Cumhuriyet’imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu mukaddes vatanı bizlere emanet eden tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyor; aziz milletimizin ve yargı camiamızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en kalbî duygularımla kutluyorum."
