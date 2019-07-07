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ANKARA

AYM’nin yeni üyesi Menteş

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi üyeliğine Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş’i atadı. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı, Müsteşar Yardımcılığı, OHAL Komisyonu başkanlığında da bulunan Menteş, yemin ettikten sonra yeni görevine başlayacak.

Osman Özgan Yeni Şafak
Selahaddin Menteş
Selahaddin Menteş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adalet Bakan Yardımcısı Selahaddin Menteş'i Anayasa Mahkemesi (AYM) üyeliğine atadı. Menteş, düzenlenecek yemin töreninin ardından yeni görevine başlayacak. Menteş'in AYM üyeliğine seçilmesine dair karar, Resmi Gazete'de dün yayımlandı. AYM Yüce Divan Salonu'nda düzenlenecek yemin töreninde yemin etmesinin ardından görevine başlayacak olan Menteş, bugüne kadar birçok kritik görevde bulundu.

OHAL KOMİSYONU'NUN BAŞKANIYDI

İlk derece mahkemelerde ağır ceza mahkemesi başkanlığı ile Adalet Komisyonu Başkanlığı görevlerini yürüten Menteş, 2014 yılında Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı'na atandı. Menteş daha sonra da FETÖ'nün darbe girişiminin ardından kurulan ve kamudan ihraç edilenlerin itirazlarına bakan OHAL Komisyonu'nun başına getirildi. Menteş, bu görevi, 2017 Mayıs ile 2017 Ekim tarihleri arasında yürüttü.

1 YILDIR BAKAN YARDIMCILIĞI GÖREVİNİ YÜRÜTÜYORDU

Menteş, 2017 Ekim'de ise Adalet Bakanlığı Müsteşarı oldu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi uyarınca müsteşar ve müsteşar yardımcısı kadrolarının kaldırılmasının ardından Menteş, Bakan Yardımcılığı'na atandı. Menteş, söz konusu görevi de 21 Temmuz 2018'den bu yana yürütüyordu.

  • Erdoğan’ın atadığı beşinci isim
  • Anayasa Mahkemesi’nin şu anda başkan ve başkan vekilleri ile birlikte toplam 15 üyesi bulunuyordu. Menteş’in AYM üyeliğine seçilmesiyle birlikte bu sayı 16’ya yükselmiş oldu. Bu arada, 16 Nisan referandumu ile Askeri Yargıtay ve Askeri Yüksek İdare mahkemelerinin kaldırılmasıyla Anayasa Mahkemesi’nin üye sayısı 17’den 15’e düşürülmüştü. Askeri yargı kökenli üyelerin ise emekliliklerine kadar görevlerine devam etmeleri kararlaştırılmıştı. Bu statüdeki Serdar Özgüldür bu yılın sonunda emekli olacak. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından AYM üyeliğine bugüne kadar 4 üye atanmıştı. Menteş, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AYM’ye atadığı beşinci üye oldu.
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