Aynı kök aynı fıtrat: Nadide Eğitim Kurumları yarının temellerini atıyor

Kocaeli'nin etkin ve başarılı vakıflarından, hizmetleri Türkiye sınırlarını aşan, yaptığı sosyokültürel ve sportif çalışmalarıyla dikkatleri üzerine çeken, özellikle eğitim alanındaki başarılarla adından söz ettiren kısa adı (MİKAV) olan Manevi ve İktisadi Kalkınma Vakfı'nın teşekküllerinden Nadide Eğitim Kurumları örnek proje ve çalışmalarını sürdürmek için yeni eğitim sezonuna heyecanla hazırlanıyor.





“Topluma değer katacak nesiller yetiştirme” ideali ile çalışan MİKAV Nadide Eğitim Kurumları, Anaokulundan Liseye, Değerler Eğitimi Odaklı eğitim anlayışıyla, çocukların zihinsel ve ahlaki gelişimi, el becerileri, sanatsal ve sportif becerilerini geliştirecek imkan ve yaklaşımlarıyla örnek Eğitim-Öğretim faaliyetlerine yeni eğitim kompleksinde devam edecek.









SADECE KOCAELİ DEĞİL, TÜRKİYE SATHINDA ÖRNEK!

Nadide Eğitim Kurumları ülke çapında örnek alınarak yaygınlaştırılan ve farkındalıkla bütünleşen eğitim-öğretim uygulamalarına imza atıyor. “Her sınıfın bir yetimi var” sosyal sorumluluk projesi başlatıldı





İHH bu örnek uygulamayı emsalleyerek tüm Türkiye’ye yaydı. Bu projeyle Nadide Eğitim Kurumları ödüllendirildi.





“Uzaktaki Kardeşim”

Nadide Okulları, 2011 yılından bu yana İHH İnsani Yardım Vakfı’nın “Yetim Sponsorluk Sistemi” kapsamında yürüttüğü yetim destek programına gönülden katkı sağlıyor.





Şahsiyet Akademisi çalışmaları doğrultusunda hayata geçirilen ve okulda “Uzaktaki Kardeşim” adıyla yürütülen bu anlamlı projede, her sınıf bir yetim kardeşinin yanında yer alıyor.





ÖĞRENCİLER İNSİYATİF ALIYOR. HARÇLIKLARINI ''YETİM KARDEŞLERİ'' İÇİN BİRİKTİRİYOR.

Öğrenciler, kendi harçlıklarından biriktirdikleri paralarla, yetim kardeşlerinin yeme, içme, barınma, giyinme, sağlık ve eğitim gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya destek oluyor.





Şu anda toplam 23 yetim kardeşe düzenli olarak yardım ulaştıran Nadide öğrencileri, bu iyilik hareketiyle hem sorumluluk bilinci kazanıyor hem de gönül coğrafyamızla kardeşlik bağlarını güçlendiriyor.









GÖNÜL BAĞIYLA KURULAN KÖPRÜLER

Maddi desteğin ötesinde, öğrencilerin mazlum kardeşleriyle gönül bağı kurduğu bu proje, topluma değer katacak nesiller yetiştirmenin en güzel örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.





Nadide Okulları, “Yetim Gülerse Dünya Güler” anlayışıyla çıktığı bu yolda, iyiliği çoğaltmaya ve umut olmaya devam ediyor.





Bu projenin Türkiye'deki ilk uygulayıcısı olmanın öncülüğünü üstlenen Nadide Okulları’nın bu anlamlı çalışması, 2013 yılından itibaren İHH ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle ulusal düzeyde uygulanmaya devam ediyor.



