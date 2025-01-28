Ayşe Barım’ın ifadesinde gizlediği 2 yıl

Gezi soruşturmasında gözaltına alınan menajer Ayşe Barım, ‘Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya ve görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım etme’ suçundan tutuklandı.





Savcılığın sevk yazısında Barım’ın Gezi olaylarının planlayıcıları arasında olduğu vurgulanarak, “Ayşe Barım’ın danışılan ve onayı alınan kişi olduğu tespit edildi. Kendi şirketine bağlı oyuncuları Gezi eylemlerine yönlendirerek daha fazla kitleselleşmesini amaçladı” denildi.





Habertürk muhabiri Ceylan Sever’in aktardığı bilgilere göre; Savcılığın tespitine göre Ayşe Barım; Gezi Parkı eylemlerinin başladığı dönem 7 kez Bergüzar Korel, 4 kez Ceyda Düvenci, 10 kez Dolunay Soysert, 12 kez Halit Ergenç, 5 kez Hümeyra Akbay, 1 kez Mehmet Günsur, 2 kez Nehir Erdoğan, 8 kez Selma Ergeç, 2 kez Nejat İşler ve 1 kez Rıza Kocaoğlu ile görüşmüştü.





Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, Ayşe Barım’ın kendi ajansındaki oyuncularla eylemlere katılarak kitleselliği artırmaya çalıştığı ileri sürüldü.





Gezi kalkışması sırasında Taksim'e giden menajer Ayşe Barım ve oyuncu Halit Ergenç





Barım “Sakın ha!” deyince mum olan oyuncular





Gezi kalkışmasında ön planda olan isimlerden Mehmet Ali Alabora ile Ayşe Barım’ın telefon görüşmelerinin içeriği de tespit edildi.





Barım’ın, Alabora ile konuşmasında yayınlanması planlanan bir bildiriye dair, “Ben bizim oyunculara şu anda böyle bir şey sakın ha yapmayın dedim” ifadesi de dikkat çekti.





Ayşe Barım’ın menajerlik hizmeti verdiği oyuncularının, Barım’ı “Sakın ha bir şey yapmayın” deyince dinledikleri ve sözünden çıkmadıkları anlaşıldı.





Gezi kalkışmasına katılan oyuncular: Levent Üzümcü, Rıza Kocaoğlu, Halit Ergenç, Mehmet Ali Alabora





Kavala ile 39 kez telefonla görüştü





Savcılık, Ayşe Barım’a; Gezi kalkışmasının organizatörü olduğu ileri sürülen ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırılan Osman Kavala ile olayların meydana geldiği süreçte neden 39 kez telefonla görüştüklerini sordu.





- Osman Kavala - Ayşe Barım - Fatih Akın -





‘Cezayir Restoranında tanıştık’





Barım, Kavala ile yönetmen Fatih Akın’ın Kesik (The Cut) filminin tanıtım sürecinde tanıştığını belirterek, “ Film çekimleri 2013 yılı içerisinde yapılmıştır. Filmin adını Kesik olarak biliyorum. Venedik film Festivali’nde bu filmin açılışını o yıl içerisinde yaptık. Türkiye’deki galasını Nişantaşı City’s’de ön gösterimi ve after partisini ise Osman Kavala’ya ait Cezayir isimli iş merkezinde yapmaya karar verdik. Osman kavala ile irtibatım bundan ibarettir. Binayı kullanımla ilgili görüşmeler olduğunu düşünüyorum. Zaten haberlere bakıldığında bahse konu Kesik filminin ön gösterimi ve after partisinin Cezayir isimli binada olduğunu haberlerden kolaylıkla görebilirsiniz. O tarihin öncesinde ve sonrasında Osman Kavala ile bir irtibatım yoktur” ifadelerini kullandı.





Barım’ın ifadesinde gizlediği 2 yıl





Ayşe Barım, Osman Kavala ile Kesik filminin ön gösteriminde ve galanın ardından gece partisinde tanıştıklarını, partinin Kavala’nın Cezayir isimli restoranında yapıldığını ve söz konusu tanışmanın o dönemde gerçekleştiğini, öncesinde ve sonrasında bir iletişimlerinin olmadığını ifade etti.





Fakat Barım’ın anlattığı Kesik filminin galası 4 Aralık 2014 tarihinde yapıldı.





Savcılık ise Ayşe Barım’a söz konusu galadan yaklaşık 19 ay önce, 2013’ün mayıs ayının sonunda başlayan Gezi olayları döneminde Osman Kavala ile 39 kez telefonla görüştüklerinin tespit edildiğini ve bu konuşmalarının içeriğini sordu.





Barım ise o dönemi değil, olaylardan takribi 2 yıl sonra gerçekleşen Kesik filminin galasındaki görüşmelerini ‘bir tanışma’ olarak anlattı.





Fatih Akın'ın Kesik filminin afişi





Tanıştıklarını iddia ettiği film de Türkiye aleyhine





Barım’ın Kavala ile tanışmalarına sebep olan Fatih Akın’ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği film Kesik (The Cut), kişisel bir dram üzerinden sözde Ermeni soykırımını anlatıyor.





Eleştirmenlere göre sınıfta kalan film, sadece teknik ve sinema dilinin yetersizliğiyle değil, bilinçli bir şekilde Türklerin hedef gösterilmesi sebebiyle de büyük tepki gördü.





Ayşe Barım ve Osman Kavala’nın Türkiye aleyhine organizasyonlarda yan yana gelmesi de ayrıca dikkat çekti.





Kesit filminden bazı kareler









Osmanlı/Türk askerleri nefret diliyle hedef alındı





Bir dönem Yeni Şafak’ta köşe yazarlığı yapmış olan sinema yazarı Suat Köşer’in, 5 Aralık 2014’te kaleme aldığı ‘Barış diline kesik’ başlıklı yazısında Kesik filmine dair eleştirilerini şu sözlerle ifade etmişti:





“Klasik bir epik film alışkanlığı olan haritayla başlayan Kesik, daha ilk dakikalarda seyircisine tavrını göstermeye başlıyor. Osmanlı’nın 1. Dünya Savaşı’nda Almanya, Avusturya ve Macaristan ile ittifakına değinen film, yenilginin ardından azınlıkların bir gecede düşman edildiği tespitiyle ayrışmanın ilk cümlesini kuruyor. Filmin ilk sahneleriyle birlikte dozu gittikçe artan ‘Osmanlı/Türk Zulmü’, Manukyan’ın askerde yaşadıklarıyla deyim yerindeyse tavan yapıyor. ”





Kesik filminden bazı kareler





Filme göre Türkler vahşet karşısında adeta eğleniyor





Eleştirilerine devam eden Köşer:





“Ermeni erkekler, burada türlü şiddetlere maruz kalıyor. Osmanlı askerleri, onur ve haysiyetlerini ezdikleri Ermenilere insanlık dışı muamele yaptıktan sonra, ıssız bir yere götürüp boğazlarını keserek öldürdükleri Ermenilerin mallarına üşüşüp aralarında pay ediyor. Geride kalan ailelere kamerasını çeviren Fatih Akın, Mardin köylerinin hemen yanı başında kurulan kampta Ermenilerin toplu ölümlerini gösteriyor. Açlık, susuzluk ve hastalıklara terkedilen kadın, yaşlı ve çocuklar çığlık ve inlemelerle acı içinde birer birer can verirken, Osmanlı halkı da bu vahşeti adeta eğlenerek seyrediyor. ”





Kesik filminin galasına katılan isimler: Sırrı Süreyya Önder, Can Dündar, Nejat İşler





Kesik filminin galasında yok yok: Can Dündar baş misafir





Ayşe Barım’ın ifadesinde Osman Kavala ile tanışmalarına sebep olduğunu anlattığı Kesik filminin galasına gelen isimler de dikkat çekti.





MİT tırları davasında yargılanan, casusluk ve silahlı terör örgütüne yardım suçlarından 27 yıl hapis cezasına çarptırılan Can Dündar , o dönem HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı olan DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, şimdilerde Gezi kalkışmasında Ayşe Barım’ın rolüne dair yalan tanık soruşturması açılan Rıza Kocaoğlu ve hem gala öncesinin hem gala sonrasının Cezayir isimli mekanında ev sahipliğini yapan Osman Kavala orada bulunan isimler arasındaydı.





Kesik filminin galasına katılan ünlü oyuncular ve Osman Kavala





Gezi kalkışmasında ne oldu ve kimler ceza aldı?





28 Mayıs 2013… Türkiye tarihinin en karanlık dönemlerinden birisi patlak verdi. George Soros ve Açık Toplum Vakfı’nın sessiz sessiz devşirdiği provokatörler sahneye çıktı. 27 Mayıs gecesi yerinden sökülen ağaçları gerekçe gösteren bir grup, Taksim Gezi parkında yaklaşık 3 ay sürecek bir kalkışmanın fitilini ateşledi.





İstanbul’da başlayan gösteriler Türkiye’nin dört bir yanına yayılarak sivil darbe girişimine dönüştü. Gezi Parkı işgal edildi, İstanbul’un kalbi savaş alanına döndü. Taksim’e karargah kuran yabancı basın, dakika dakika yayın yaparak sivil itaatsizliğin büyümesine çanak tuttu. Gezi Parkı işgalcileri günlerce polisle çatıştı, kamu mallarına zarar verdi, yaktı, yıktı.





Emniyet Genel Müdürlüğü raporlarına göre, bu süre boyunca Gezi Parkı’ndaki eylemlere destek vermek için Bayburt hariç Türkiye’nin tüm kentlerinde protesto gösterileri düzenlendi. Bu gösterilere 4 milyona yakın kişi katıldı. Ancak sivil toplum kuruluşları, Türkiye genelindeki katılım sayısının daha da yüksek olabileceğini belirtiyor. Biri polis 8 kişi yaşamını yitirdi. Toplam 10 bine yakın kişi yaralandı. Yüzlerce kişi tutuklandı, bunlardan 120’den fazlası hakkında dava açıldı.





Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi olaylarının Türkiye'ye doğrudan maliyetinin 1,4 milyar dolar, dolaylı maliyetinin ise yüzlerce milyar doları bulduğunu bildirdi.





Erdoğan, faizlerin ilk defa Gezi olayları ile tırmanmaya başladığını, yüzde 4,6'dan yüzde 13 küsura ulaştığını, işsizliğin çift haneye çıkmasının da enflasyonun zıplamasının da aynı dönemde gerçekleştiğini anımsattı.





Gezi kalkışmasındaki rollerine göre, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku’ya 18'er yıl hapis cezası verildi.





Gezi kalkışmasının organizatörü olduğu ileri sürülen Osman Kavala ise "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı.



