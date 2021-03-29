Ayvatoğlu yeniden gözaltında

AK Parti Genel Merkezi’nde büro personeli olarak çalışan Ayvatoğlu’nun lüks bir araç içerisinde kokain olduğu tahmin edilen uyuşturucu maddeyi kullanırken çekilen görüntüleri sosyal medyaya yansıyınca işine hemen son verilmişti. Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı. Ancak ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ile imza şeklindeki adli kontrol kararıyla serbest bırakılan Ayvatoğlu ile ilgili dün önemli bir gelişme yaşandı.

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“UYUŞTURUCU” İTİRAFI

Otomobilde Ayvatoğlu’nun yanında bulunan D.O. ve U.K.’nın yanı sıra M.D. ve M.Y.M. önceki gece Kastamonu ve İzmir’de gözaltına alındı. Şüpheliler, Ayvatoğlu’nun kullandığı maddenin uyuşturucu madde olduğunu ve kendilerine de uyuşturucu madde temin ettiğini itiraf etti. Ayvatoğlu, ilk ifadesinde, kullandığı maddenin pudra şekeri olduğunu, arkadaş ortamında taklit amaçlı uyuşturucu madde kullanıyormuş gibi eğlendiklerini iddia etmişti.

GÖRÜNTÜLER 2020’DE ÇEKİLDİ

Ayrıca Ayvatoğlu, söz konusu görüntülerin 2018’de haberi olmadan çekildiğini ileri sürdü. Ancak otomobilde yanında bulunan U.K.’nın el konulan telefonundan söz konusu görüntüler çıktı. Görüntülerin, 2020 yılında çekildiği anlaşıldı. Bu arada, otomobilde bulunan şüphelilerden birisinin de uyuşturucu içmediğini kaydettiği, ancak görüntülerden zanlının yalan söylediği tespit edildi.

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YENİDEN GÖZALTINDA

Şüphelilerin aleyhte ifadesi ve yeni elde edilen bilgiler ışığında soruşturma genişletildi ve Kürşat Ayvatoğlu hakkında yeniden gözaltı kararı verildi. Dün sabah saatlerinde “Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak”, “Uyuşturucu madde temin etmek” suçlarından yeniden gözaltına alınan şüpheli, ikinci kez sorgulanmak üzere Ankara Emniyeti’ne götürüldü.

BU KEZ İTİRAF ETTİ

Ayvatoğlu, bu sefer suçunu kabul etti. Şüphelinin, görüntülerde burnuna çektiği maddenin uyuşturucu olduğunu itiraf ettiği öğrenildi. Ayvatoğlu’nun uyuşturucu madde temin ettiği yeri de polisle paylaştığı belirtildi. Bunun üzerine söz konusu adrese baskın yapan polis, yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi. 5 şüphelinin de emniyetteki işlemleri devam ederken, gerekli dijital incelemelerin tamamlanması ve diğer şüphelilerin yakalanması için ek gözaltı kararı da verildi.

FETÖ’CÜ HESABA GÖNDERMİŞ

Yapılan ilk incelemede, çekilen görüntülerin yurt dışında yayın yapan FETÖ’cü bir Twitter hesabına aktarıldığı tespit edildi.