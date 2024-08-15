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Azalan kontenjanlar sıralamaları değiştirdi

Bu yıl birçok programın kontenjanının düşürülmesi YKS sıralamalarında etkisini gösterdi. Sayısal bölümlerde sıralama yükselirken sözel bölümlerde ise düştü.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 15/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:32 - 15/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) açıkladığı üniversite tercih sonuçlarına göre sayısal ve sözel alanlarda sıralamalar değişti. Üniversitelerde, toplam 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388’ine yerleştirme yapıldı. Buna göre 34 bin 598 kontenjan boş kaldı. 1 milyon aday ise hakkı varken tercih yapmadı. Bu yıl birçok programın kontenjanının düşürülmesi etkisini sıralamada da gösterdi.

SAYISAL YÜKSELDİ

Sıralama kaybı en yüksek düzeyde ilköğretim matematik öğretmenliğinde gerçekleşti. Geçen yıl 158 bin ile girilen bölüm bu yıl 262 bin sıralama ile öğrenci aldı. Matematik bölümü ise geçen yıl 282 bin sıralama ile alırken bu yıl 337 bin sıralama ile aldı. Sıralamanın en çok yükseldiği diğer bölümler ise 31 bin ile biyoloji, 30 bin ile arkeoloji, 28 bin ile fen bilgisi öğretmenliği, 21 bin ile sosyal bilgiler öğretmenliği oldu. Bilgisayar ve yazılım mühendisliklerinin de sıralamasında yükselme oldu. Yazılım mühendisliği geçen yıl 93 bin sıralama ile alım yaparken bu yıl 135 bine yükseldi.

Sözel bölümlerde ise sıralama geriledi. En yüksek sapma 225 bin ile tarih bölümünde görüldü. Geçen yıl tarih bölümüne 587 bin ortalama ile girilmişken bu yıl 361 binlik sıralamayla öğrenci alındı. Tarih bölümündeki gerileme Türk dili ve edebiyatı bölümünde de görüldü. Geçen yılın 440 bin sıralaması 268 bine yükseldi. İslami ilimlerde sıralama 773 binden 626 bine, ilahiyat da ise 511 binden 387 bine geriledi.

ZİRVE YAŞLI BAKIMINDA

Ön lisans programlarındaki sıralama değişikliğinde zirve yaşlı bakımı programında. Yaşlı bakımı programına geçen yıl 1 milyon 310 sıralama ile alım yapılırken bu yıl 982 bine geriledi.




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#Üniversite Tercihleri
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