Azalan kontenjanlar sıralamaları değiştirdi

Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) açıkladığı üniversite tercih sonuçlarına göre sayısal ve sözel alanlarda sıralamalar değişti. Üniversitelerde, toplam 1 milyon 21 bin 986 kontenjanın 987 bin 388’ine yerleştirme yapıldı. Buna göre 34 bin 598 kontenjan boş kaldı. 1 milyon aday ise hakkı varken tercih yapmadı. Bu yıl birçok programın kontenjanının düşürülmesi etkisini sıralamada da gösterdi.

Sıralama kaybı en yüksek düzeyde ilköğretim matematik öğretmenliğinde gerçekleşti. Geçen yıl 158 bin ile girilen bölüm bu yıl 262 bin sıralama ile öğrenci aldı. Matematik bölümü ise geçen yıl 282 bin sıralama ile alırken bu yıl 337 bin sıralama ile aldı. Sıralamanın en çok yükseldiği diğer bölümler ise 31 bin ile biyoloji, 30 bin ile arkeoloji, 28 bin ile fen bilgisi öğretmenliği, 21 bin ile sosyal bilgiler öğretmenliği oldu. Bilgisayar ve yazılım mühendisliklerinin de sıralamasında yükselme oldu. Yazılım mühendisliği geçen yıl 93 bin sıralama ile alım yaparken bu yıl 135 bine yükseldi.