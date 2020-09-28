Azerbaycan üzerinden Türkiye’yi durdurmak istiyorlar

Ermenistan’ın Azerbaycan’a yönelik saldırılarına tüm Türkiye’den en sert tepkiler gelmeye devam ediyor. HDP dışında TBMM’de grubu bulunan AK Parti, MHP, CHP ve İyi Parti’nin ortak bildiri yayınlayarak Ermenistan’ı kınamasının ardından STK’lardan da açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destekleriyle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra kurulan ‘Toplumsal Diriliş Hareketi Derneği’, Ermenistan’ın saldırısının amacının Türkiye’yi durdurmak olduğunu açıklamasını yaptı.

Toplumsal Diriliş Hareketi Genel Başkanı Bilal Ulusan

CAN KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ

Dernek adına açıklamada bulunan Toplumsal Diriliş Hareketi Genel Başkanı Bilal Ulusan “Mesele Azerbaycan değil. Mesele Türkiye'nin canını yakmak cepheyi çoğaltmak. Türkiye küresel güçlerin maşası olan PKK'yı çukura gömüp, Kandil’den Sincar’a kadar kamplarını başlarına geçirdi. Kürdistan hayallerini Fırat Kalkanı, Zeytindalı, Barış Pınarı harekatıyla çöpe attı. Libya’daki küresel güçlerin karanlık oyunlarını bozdu. Son olarak Mavi Vatan’dan taviz vermeyip kirli tezgahlarını yerle bir etti” dedi.

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Bilal Ulusan, “Türkiye emperyalistlerin oyunlarını bir bir bozunca terör örgütlerini üzerimize saldılar. Türkiye, Yunanistan ve Fransa’nın sabotajlarını bertaraf edince, bu defa akıl hocalığını İsrail’in yaptığı körfez ülkelerini devreye soktular. Şimdide ambargoları yetmemiş olacak ki, paralı askerleri olan Ermenistan’ı can kardeşlerimiz Azerbaycan’a saldırtıyorlar. Dünyanın neresinde görülmüştür işgal edilen topraklar üzerinden tekrar işgale yeltenmek. Devlet, millet olarak Azerbaycan’ın, Azerbaycan Türk’ü can kardeşlerimizin yanındayız. Bu süreçte üzerimize düşeni yapmaya hazırız” diyerek sözlerini sonlandırdı.