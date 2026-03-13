Azerbaycan'dan düşürülen üçüncü füzeye ilişkin açıklama: Bölgesel istikrara doğrudan tehdit

İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren balistik füze, NATO unsurlarınca etkisiz hale getirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, füze saldırılarının bölgesel istikrara doğrudan tehdit oluşturduğunu bildirdi.
Bakanlık, Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik mühimmata ilişkin açıklama yayımladı.
"Bölgesel istikrara doğrudan tehdit"
Ne olmuştu?
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.
İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat, 4 ve 9 Mart'ta da NATO'nun hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirilmişti.