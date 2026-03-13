Yeni Şafak
Azerbaycan'dan düşürülen üçüncü füzeye ilişkin açıklama: Bölgesel istikrara doğrudan tehdit

16:1713/03/2026, Cuma
AA
Bir İran füzesi (Foto: Arşiv)
Bir İran füzesi (Foto: Arşiv)

İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına giren balistik füze, NATO unsurlarınca etkisiz hale getirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, füze saldırılarının bölgesel istikrara doğrudan tehdit oluşturduğunu bildirdi.

Bakanlık, Türk hava sahasında etkisiz hale getirilen balistik mühimmata ilişkin açıklama yayımladı.

"Bölgesel istikrara doğrudan tehdit"

Türkiye topraklarına yönelik bu tür hareketleri şiddetle kınadıkları belirtilen açıklamada,
"Bu, egemenliğin ve toprak bütünlüğünün ağır ihlalidir. Kabul edilemez olarak gördüğümüz, gerilimi tırmandıran bu tür eylemler bölgesel istikrara doğrudan tehdit oluşturmaktadır. Kardeş Türkiye ile bir kez daha dayanışmamızı ilan ediyoruz.
" ifadeleri kullanıldı.

Ne olmuştu?

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

İran'dan ateşlenen ve Türk hava sahasına yönelen balistik mühimmat, 4 ve 9 Mart'ta da NATO'nun hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirilmişti.



#Azerbaycan
#İran
#Türkiye
#Füze
