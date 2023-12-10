Baba dostu adaylar

Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde CHP’nin belediye başkan adaylarını belirleyeceği konuşulan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, arsa rantı yüksek il ve ilçelere odaklandı. Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun müteahhitlik işleri yaptığı Balıkesir’in Edremit ve İstanbul’un Kadıköy ilçeleri için babasıyla dost olan belediye başkan adayları belirleyeceği iddia edildi.

İNŞAAT YAPTIĞI YERLER

İmamoğlu’nun İBB Başkanı olduktan sonra şirketin müteahhitlik işlerini yürüten babası Hasan İmamoğlu’nun ve Ekrem İmamoğlu’nun Balıkesir’in Edremit ilçesinde binlerce dönüm arsa ve havuzlu villalarında içinde bulunduğu onlarca gayrimenkulleri olduğu ve İstanbul Kadıköy’de de inşaat işleriyle uğraştığı biliniyor. CHP’de belediye başkan adaylarını belirleyecek 5 MYK üyesinden oluşan komisyondaki etkinliği ile işaret edeceği isimlerin aday ilan edileceği ifade edilen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, büyükşehirlerin yanı sıra, belediye başkanı olduktan sonra babasına devrettiği ‘İmamoğlu İnşaat’ şirketinin inşaat işleri yaptığı ilçelerin aday belirleme süreçlerine özel önem veriyor.

RUHSATLARI KOLAYLAŞTIRACAK

Ekrem İmamoğlu, babası Hasan İmamoğlu’nun işlerini yürüttüğü inşaat şirketlerinin inşaat işleri ya da taşınmazlarının bulunduğu Balıkesir’in Edremit ve İstanbul’un Kadıköy ilçelerine, baba Hasan İmamoğlu’nun ruhsat işlemlerini kolaylaştıracak isimleri aday olarak belirlemek istediği iddia edildi. İmamoğlu’nun Kadıköy’e aday olarak tepkilere rağmen danışmanı Yiğit Oğuz Duman ya da aile dostu olduğu ileri sürülen Hakan Şişkin’i düşündüğü, Edremit’e ise benzer profilde bir isim aradığı öğrenildi.

Kaz Dağı’na özel ilgi

İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu’nun; Kaz Dağı’nda binlerce dönüm arsası, toplam bin 462 m2’lik 10 havuzlu villası, 164 m2’lik kerpiç ev ve arsası, 190 m2 zeytinliği, Ekrem İmamoğlu’nun ise Kaz Dağı’nda bulunan Güre Köyü’nde 5 bin 11 m2 arsası olduğu ortaya çıkmıştı.







