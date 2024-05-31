Babam öldürülebilir

Elebaşının yeğeni Ebuseleme Gülen malikane içinde video çekip, elebaşı amcasının Cevdet Türkyolu tarafından kaçırıldığını, çuval çuval para taşındığını söylemişti. Bu kez Ebuseleme Gülen’in babası Mesih Gülen bir video yayınladı ve oğlunun psikolojik sorunları olduğunu söyleyip “Ebuseleme Gülen'in birkaç gündür yazıp çizdiği şeylerden dolayı çok üzgünüm. Psikolojik sorunları var. Oğlum adına herkesten özür dilerim” dedi. İddialarının arkasında olduğunu ifade eden Ebuseleme Gülen ise sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, babasının bunları tehdit altında söylediğini ima ederek, öldürülmesinden korktuğunu dile getirdi: “Babamın aklını çelip, video çektirip paylaşmışlar. Ne ettiler kim bilir? Öldürmeseler bari.”