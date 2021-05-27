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ANTALYA

Babanın en ağır yükü

Antalya’da babasının çalıştığı iş yerinin banyosunda su dolu kovaya düşen 2 yaşındaki çocuk boğularak yaşamını yitirdi. Çocuğunun konulduğu küçük tabutu taşıyan babanın oldukça üzgün olduğu görüldü.

Haber Merkezi İHA
Babanın en ağır yükü
Otopsinin ardından cenaze, baba ve yakınlarının taşıyarak getirdiği küçük tabuta konuldu.

Acı olay, dün öğle saatlerinde Antalya’nın Kumluca ilçesindeki Yaş Sebze ve Meyve Hali’nde meydana geldi.

Baba Özen Koç çalıştığı sırada 2 yaşındaki oğlu Mehmet Ali Koç, işyerinin banyosunda oynamaya başladı. Bu sırada çocuk, banyodaki su dolu kovaya yüz üstü düştü.

Kovada hareketsiz duran çocuğu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri, küçük çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, Mehmet Ali Koç’un cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna getirildi. Morg önünde cenazeyi almaya gelen baba Özen Koç’un oldukça üzgün olduğu gözlendi. Otopsinin ardından cenaze, baba ve yakınlarının taşıyarak getirdiği küçük tabuta konuldu.


Küçük çocuğun cenazesi toprağa verilmek üzere Hatay’a gönderildi.

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