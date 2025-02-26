Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İzmir
Babasına öldüren zanlı yakalandı

Babasına öldüren zanlı yakalandı

17:3026/02/2025, Çarşamba
DHA
Sonraki haber

İzmir'in Kınık ilçesinde tartıştığı babası Metin Malgaz'ı (47) öldüren Abdullah Malgaz (25) tutuklandı.

Olay, dün saat 09.00 sıralarında kırsal Yayakent Mahallesi'nde meydana geldi. 3 ay önce annesi ölen ve psikolojik sorunlar yaşadığı belirtilen Abdullah Malgaz ile babası Metin Malgaz, mahalle meydanındaki kahvehane önünde tartışmaya başladı. Abdullah Malgaz, yanındaki tabancasını babasına doğrultup peş peşe ateşledi. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Metin Malgaz, yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde baba Malgaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Malgaz'ın cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Jandarma, Abdullah Malgaz'ı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen Abdullah Malgaz, tutuklandı.




#İzmir
#Asayiş
#Silahlı Saldırı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Bursa Ramazan imsakiyesi 2025: Bursa iftar saati ve sahur vakti