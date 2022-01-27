Duruşmada babasını öldürme kastı olmadığını, kendisini öldürmek istediğini söyleyen C.C.(15), yeniden akıl sağlığı raporu alınmasını istedi. Mahkeme, sanığın talebini yerinde bularak yeniden rapor alınması için duruşmayı erteledi.

Olay, geçen yıl 3 Ağustos günü saat 04.00 sıralarında, Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Saffet Arıkan Bedük Caddesi’nde meydana geldi. Sağlık memuru Cuma Ali Ceylan ile hemşire eşi Emel Ceylan arasında evde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çift, tartıştıktan sonra ayrı odalarda uyurken, kızları C.C. de gece yarısından sonra kalkıp, mutfaktan aldığı bıçakla babasının kaldığı odaya girdi. C.C., uyuyan babasını bıçaklamaya başladı.

Babasını öldürmüştü: Akıl sağlığı raporu alınacak.

Ceylan ile kızı C.C. arasında arbede yaşandı. Vücuduna 9 bıçak darbesi alan Cuma Ali Ceylan, kanlar içinde yere yığıldı. Emel Ceylan'ın ihbarıyla eve, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Cuma Ali Ceylan’ın öldüğünü belirlerken, C.C. ise polis tarafından suç aletiyle gözaltına alındı. C.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlanıp iddianame düzenlendi. 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede C.C. hakkında, 'üst soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

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C.C., iddianamedeki ifadesinde, "Annem ve babamın arası uzun zamandan beri iyi değildi. Babam, annemi aldatıyordu. Boşanma aşamasındaydılar. Babamdan hiç sevgi göremezdim. Sosyal medyadan yaptığım bir konuşmayı gördü, yanlış anladı. Tartıştık, kavga ettik, sonra aradan birkaç ay zaman geçti. Elime 2 bıçak aldım. Babam uyurken yanına gittim. Duymasını istediğim bazı sözler söyledim. Uyanmadı. Başında bir süre bekledim ardından odaya gidip bir süre ailemi düşündüm, ardından da babamı öldürmeye karar verdim. Babamı bıçaklamaya başladım. Yorganla bana engel olmaya çalıştı. Annem de sesi duyarak beni babamın üzerinden almaya çalıştı. Babamın boğazını sıkmaya başladım. Gözleri oynuyordu. Hareket etmiyordu. Odama giderken, babam ölmemişti. Annem, polise haber verdi. Polisler gelene kadar da odamda bekledim" dedi.

Babasını öldürmüştü: Akıl sağlığı raporu alınacak.



İLK KEZ HAKİM KARŞISINDA

Davanın görülmesine bugün başlandı. Duruşmaya sanık C.C., cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, Cuma Ali Ceylan'ın şikayetçi yakınları ise salonda hazır bulundu. Dava, sanığın yaşının küçük olması nedeniyle basına kapalı oturumda gerçekleşti.

Duruşmada savcılık ifadesini inkar eden C.C.’nin, "Aslında babamı öldürmeyi düşünmüyordum. Ben kendi canıma kıyacaktım. Bana yeniden akıl sağlığı raporu alınsın" dediği belirtildi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla C.C.'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, sanık için yeniden akıl sağlığı raporu alınmasına karar vererek, duruşmayı erteledi.

FOTOĞRAF 36 ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU'NA NE OLDU?<br><br>İstanbul Yeşilköy Balıkçılar Çarşısı'nda bir balıkçıda bulunan Eski Beşiktaş yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi iki çocuk babası 42 yaşındaki Şafak Mahmutyazıcıoğlu, saat 00.30 sıralarında kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.<br><br> Kanlar içinde kalarak ağır yaralanan Şafah Mahmutyazıcıoğlu'nun ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı.<br><br>Ardından özel bir hastaneye kaldırılan Mahmutyazıcıoğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.<br><br> İKİ KİŞİ GÖZALTINDA<br><br>Şafak Mahmutyazıcıoğlu neden öldürüldüğüne dair henüz bir bilgi elde edilemezken, polis ekipleri soruşturmada şüpheli sayısını 6’ya yükseltti. İki şüpheliyi gözaltına alan polis ekiplerinin 4 şüphelinin yakalanmasına ilişkin çalışması sürüyor.<br> ORGANİZE POLİSİ DEVRALDI<br><br>Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı. Restorana giren 2 kişi dışında dışarıda bekleyen 2 kişi daha olduğu öğrenildi. <br><br>Yapılan ilk araştırmada saldırganların suç örgütü bağı olduğu tespit edildiği anlaşıldı. <br><br>Bunun üzerine asayiş polisinin yürüttüğü konu Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne devredildi. İKİ KİŞİ ARASINDAKİ ALACAK VERECEK KONUSUNA ARACILIK EDİYORDU<br><br>Organize Polisi, yaşanan olayın bir alacak verecek meselesinden kaynaklandığını belirledi. İddiaya göre Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu iki kişi arasındaki alacak verecek konusuna aracılık ediyordu. Yaşanan olayda aracılık yaptığı iki grubun anlaşmazlığından kaynaklandığı öne sürüldü. SALDIRIYA AİT DETAYLAR PAYLAŞILDI<br><br>Mahmutyazıcıoğlu'nun uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetmesinin ardından olaya ilişkin detaylar da gelmeye başladı.<br><br>Gelen detaylardan ilkine göre ünlü avukatın gece yarısı mekandan ayrılacakken yanına 3 kişinin geldiği belirtildi. ÖNCE ŞOFÖRÜNE SONRA MAHMUTYAZICIOĞLU'NA ATEŞ ETTİLER<br><br>Mahmutyazıcıoğlu'nun yanına gelenleri tanıdığı ve aralarında 4-5 dakikalık bir konuşma gerçekleştiği bilgisi aktarıldı.<br><br>Çıkan olayda önce Mahmutyazıcıoğlu'nun şoförünün ayağına ateş eden şahısların, daha sonra Şafak Mahmutyazıcıoğlu'na 7 el silah sıktıkları öğrenildi. Kurşunların hepsinin Mahmutyazıcıoğlu'nun belden aşağısına isabet ettiği ve ünlü avukatın kan kaybından öldüğü ifade edildi.<br><br> \"7 KURŞUN İSABET EDECEK ŞEKİLDE VURULDU\"<br><br>Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında uzun yıllar Ece Erken ile birlikte çalışan Bircan Bali, saldırıya ilişkin detayları paylaştı.<br><br> \"LÜTFEN BENİ KURTARIN\"<br><br>Mahmutyazıcıoğlu'nun ölmeden önceki sözlerini de anlatan Bircan Bali, \"Ece'yle inanılmaz bir ilişkisi vardı. Önce şoföre sıkmışlar sonra Şafak abiye. Hastane olay yerine çok yakın. Saatlerdir Ece'den haber alamıyoruz. Gece hastaneye gitmiş. Hastanın öldüğünü duyduğu an onu göndermişler. O saatten itibaren Ece'ye kimse ulaşamıyor\" diye Bali, \"Şafak abinin son sözü 'Lütfen beni kurtarın' olmuş\" dedi. <br>Bircan Bali Ece Erken'in evde annesi ve oğlu birlikte olduğunu, Erken'in annesiyle konuştuğunu ifade edip şu açıklamaları yaptı:<br><br>\"Annesi Ece Erken'i yalnız bırakmıyor. Oğlu Eymen'in henüz hiç bir şeyden haberi yok. Sabah Bodrum'a gideceklerini sanıyor.<br> ECE ERKEN: NASIL YAŞAYACAĞIM<br><br>Ece, annesine 'Ben onu çok seviyorum nasıl yaşayacağım?' demiş. Olayın doğruluğuna inanmak istemiyor\" şeklinde konuştu. 'İKİ EL ATEŞ EDİP YERDE SÜRÜKLEMİŞLER'<br><br>Korkunç cinayet ülke gündemine otururken, yeni bilgiler de öğrenildi. O bilgiler şöyle: 'Naaş gerekli incelemeler için Adli Tıp Kurumu'nda bekletiliyor. Olay gece saatlerinde gerçekleşiyor. 'FİKRET ORMAN'LA GÖRÜŞTÜ'<br>Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Beşiktaş'ın eski başkanı Fikret Orman'la görüşüyor. Buradaki toplantının ardından Fikret Bey uçağı olduğunu söyleyerek mekandan ayrılıyor. <br> 'MEKANA 3 ŞAHIS GİRDİ'<br>Daha sonra mekana önce iki şahıs geliyor. Şafak Bey'le görüşmek istemişler o da müşterileri rahatsız etmemek için bu iki kişiyi arkadaki bir yere alıyor. <br> '1 MİLYON LİRALIK DAVAYLA İLGİLİ TARTIŞMA'<br>Burada 1 milyon liralık bir davayla ilgili aralarında tartışma çıkıyor. Daha sonra mekana 3. bir kşi giriyor. Tartışmayı gören Şafak Bey'in şoförü mekana geliyor. Tartışma iyice büyüyor ve o 3. kişi Şafak Bey'e ateş etmeye başlıyor. <br> 'YERDE SÜRÜKLEMİŞLER'<br>Sağ bacağına iki el ateş ediyorlar ve yere düşen Şafak Bey'i sürüklüyorlar. Sürükledikten sonra da iki el daha ateş ediyorlar. Vücuduna isabet eden 7 kurşun olduğu öğrenildi.' KUZENİ KONUŞTU: RİZE'DE DEFNEDİLECEK<br><br>Yeşilköy'de sahibi olduğu Cundalı Balık Restoranı'nda gece saatlerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ece Erken'nin eşi Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. <br>Cenaze işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gelen kuzeni Mehmet Akyüz \"Olayın arkaplanı nedir bilmiyorum. Gerekli incelemeler polis ekiplerince yürütülüyor. Cenaze şu an Adli Tıp'ta. Buradaki işlemlerin ardından Rize'ye ailesinin yanına gönderilecek\" diye konuştu. O CİNAYETTE AYNI MEKANDA İŞLENMİŞ<br><br>Öte yandan olayın yaşandığı yerle ilgili şok bir detay ortaya çıktı. 2017 yılında öldürülen avukat Kudbettin Kaya'nın da aynı yerde öldürüldüğü öğrenildi. Saldırının gerçekleştiği mekanın Mahmutyazıcıoğlu'nun kendi işletmesi olduğu belirlendi. ECE ERKEN'DEN YÜREK BURKAN PAYLAŞIM<br><br>Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile bir süre önce sessiz sedasız evlenen Ece Erken'in bir paylaşımı Twitter'da gündem oldu. Yeni yılda ünlü avukatın çocukları ve kendi oğlu Eymen'le birlikte poz paylaşan sunucu paylaşıma şu notu düşmüş:<br><br> 'YEPYENİ SAYFALARA UMUTLU HİKAYELER YAZALIM'<br><br>\"Her şey geride kalsın; yepyeni sayfalara umutlu hikâyeler yazalım… 2022’de yıldızımız hep parlasın. Şahane bir yıl dileriz.\"<br><br> \"ALLAH SABIR VERSİN\"<br><br>Erken'in bu paylaşımının altına pek çok kişi ölüm haberini duyunca başsağlığı mesajı yazdı. Erken'in paylaşımına \"Ah Ece... Allah sabır versin\" yorumları yağdı.<br><br> Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu çok az sayıda davetlinin katıldığı bir törenle 28 Haziran 2021'de mutluluğa 'evet' demişti...<br> ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDAYDI?<br><br>Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babasıydı. Peki, Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşındaydı? İşte, Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun hayatı ve biyografisi hakkında ayrıntılı bilgiler. Şafak Mahmutyazıcıoğlu boşanmasının ardından ünlü sunucu Ece Erken ile 2021 yılında hayatını birleştirmişti. 1980 yılında Rize’de dünyaya gelen Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığı görevinde bulundu. Ece Erken ile evliliği ile son dönemlerde magazin gündeminde de yer alan Şafak Mahmutyazıcıoğlu avukatlık yapıyordu. Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize’de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürüttü. Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. Türkiye'nin önce gelen şirketlerinde hukuk danışmanlığı yapan Mahmutyazıcıoğlu, çok sayıda davada tecrübe elde etmişti.<br><br> ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMİN AVUKATI?<br><br>Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Alaattin Çakıcı'nın da avukatlığını üstleniyordu.<br> Çakıcı'nın tahliyesinin ardından ilk ziyaretini teknede yapan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Twitter hesabından paylaştığı fotoğrafa \"Meslek hayatımdaki ilk müvekkilim, amcam Alaattin Çakıcı, cezaevinden çıktıktan sonra covid nedeniyle geciken ziyaretimi teknesinde yaptım. Bundan sonra sağlık ve huzur senden eksik olmasın.\" notunu düşmüştü.<br> ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU ESKİ EŞİ KİMDİR?<br><br>Benan Kocadereli, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu'nun eski eşidir. Geçtiğimiz yaz ünlü sunucu Ece Erken'le dünyaevine giren avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Benan Kocadereli ile 15 yıllık evliliklerini kısa süre önce noktalamıştı. Çiftin bu evlilikten iki çocuğu var. Kocadereli eski eşi ile henüz evliyken birlikte olduğunu öne sürdüğü Ece Erken'in oturduğu evin önüne gelerek aracının sağ ve sol aynasını kırdığını belirtip ünlü sunucuya, 10 bin TL maddi tazminat 100 bin TL de manevi tazminat talebinde bulunarak dava açmıştı.<br><br> Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili yeni detaylar: İki kişi gözaltında! Ece Erken’in ilk sözleri yürek yaktı Ünlü sunucu ece Erken'in eşi ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi ünlü avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nu Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında gece geç saatlerde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğrayarak öldürüldü. Saldırıya ilişkin 2 kişi yakalandı, 4 kişinin ise arandığı ortaya çıktı. Silahlı saldırıya ilişkin ortaya çıkan yeni detaylarda ise Ece Erken'in 7 ay önce nikah masasına oturduğu Mahmutyazıcıoğlu'nun bacaklarına isabet eden kurşunlar nedeniyle hayatını kaybettiği, son sözlerinin de "Lütfen beni kurtarın" olduğu öğrenildi. Acı olay sonrası Ece Erken'in ilk sözleri ise herkesi ağlattı. Ayrıca saldırının gerçekleştiği mekanın Mahmutyazıcıoğlu'nun kendi işletmesi olduğu, Türkiye'nin çok konuştuğu bir cinayetin daha 5 yıl önce aynı mekanda işlendiği ortaya çıktı. İşte Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili son dakika haberinin detayları...

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GÜNDEM Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde flaş gelişme: 5 şüpheliden 2'si yakalandı