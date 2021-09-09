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TOKAT

Babaya son dokunuş

El Bab’da PKK/YPG’li teröristlerin roketatarlı saldırısında şehit olan Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit, memleketi Tokat’ta yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehidin 2 çocuğundan biri olan 6 aylık Melih’in, babasının tabutuna dokunması, yürekleri dağladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Babaya son dokunuş
Minik Melih’in, babasının tabutuna dokunması, yürekleri dağladı.

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye’nin El Bab kentinde PKK/YPG’li teröristlerin üst bölgesine yaptığı roketatarlı saldırıda şehit olan 31 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit memleketi Tokat’ta son yolculuğuna uğurlandı. Helalik alınması için baba evine getirilen şehidin cenazesini, anne ve babası Fatma- Hüseyin Yiğit, eşi Özlem, yakınları ve vatandaşlar karşıladı. Cenazede şehidin çocukları 7 yaşındaki Dila ile 6 aylık Melih de yer aldı.

Muammer Yiğit
Muammer Yiğit

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Pençe Yıldırım bölgesinde iki terörist daha öldürüldü

YÜREKLERİ DAĞLADI

  • Evin önünde helallik alındıktan sonra şehit Muammer Yiğit’in cenazesi, cenaze aracıyla töreninin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı’na götürüldü. Burada, şehidin kardeşi Merve Yiğit, 6 aylık yeğeni Melih’i, babasının tabutunun yanına getirdi. Minik Melih’in, babasının tabutuna dokunması, yürekleri dağladı. Fatma Yiğit ise oğlunun tabutuna sarılarak göz yaşı döktü. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, tekbirler eşliğinde cenaze aracına taşındı. Şehit Yiğit, ilçe şehitliğinde dualar eşliğinde toprağa verildi.

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