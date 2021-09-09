​Babaya son dokunuş

Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye’nin El Bab kentinde PKK/YPG’li teröristlerin üst bölgesine yaptığı roketatarlı saldırıda şehit olan 31 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Muammer Yiğit memleketi Tokat’ta son yolculuğuna uğurlandı. Helalik alınması için baba evine getirilen şehidin cenazesini, anne ve babası Fatma- Hüseyin Yiğit, eşi Özlem, yakınları ve vatandaşlar karşıladı. Cenazede şehidin çocukları 7 yaşındaki Dila ile 6 aylık Melih de yer aldı.

Muammer Yiğit

GÜNDEM Pençe Yıldırım bölgesinde iki terörist daha öldürüldü

YÜREKLERİ DAĞLADI

Evin önünde helallik alındıktan sonra şehit Muammer Yiğit’in cenazesi, cenaze aracıyla töreninin yapılacağı Cumhuriyet Meydanı’na götürüldü. Burada, şehidin kardeşi Merve Yiğit, 6 aylık yeğeni Melih’i, babasının tabutunun yanına getirdi. Minik Melih’in, babasının tabutuna dokunması, yürekleri dağladı. Fatma Yiğit ise oğlunun tabutuna sarılarak göz yaşı döktü. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, tekbirler eşliğinde cenaze aracına taşındı. Şehit Yiğit, ilçe şehitliğinde dualar eşliğinde toprağa verildi.

DÜNYA Saldırı hazırlığındaydılar: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz

Komandolar vurdu: 17 terörist öldü

Komandolar terör örgütü PKK’ya yine ağır bir darbe indirdi. Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığındaki 13 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi. Barış Pınarı bölgesinde de yine saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG’li terörist öldürüldü. Bölgede bir günde 17 terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. Milli Savunma Bakanlığı “Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere misliyle karşılık vermeye devam ediyor” açıklaması yaptı.