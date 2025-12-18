Yeni Şafak
Bağcılar'da iş yerine silahlı saldırı

Bağcılar'da iş yerine silahlı saldırı

23:3118/12/2025, Perşembe
DHA
İstanbul Bağcılar
İstanbul Bağcılar

İstanbul Bağcılar'da 4 katlı binanın giriş katında bulunan tekstil üretimi yapılan iş yerine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Polis ekipleri kaçan şüpheliler için çalışma başlattı.

Bağcılar’da tekstil üretimi yapan iş yerine kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı gerçekleştirildi. Olayda yaralanan kimsenin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri, saldırının ardından otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


Olay, saat 21.30 sıralarında Göztepe Mahallesi 2282. Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, 4 katlı binanın giriş katında bulunan tekstil üretimi yapan iş yerine otomobille gelen kimliği belirsiz şüpheliler iş yerine silahlı saldırı gerçekleştirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından saldırının meydana geldiği iş yeri sahipleri ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.


Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı

Öte yandan polis ekipleri, silahlı saldırının ardından otomobille kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.







#Saldırı
#Bağcılar
#İş Yeri
