Avustralya’da Yahudi gruba saldırı

Okyanusya ülkesi Avustralya’nın Sydney kentindeki ünlü Bondi Beach plajında, dün sabah saatlerinde silahlı iki kişi etrafa ateş açarak 16 kişiyi öldürdü. Saldırıda, ikisi polis 40 kişi de yaralandı. Sydney’in bağlı olduğu New South Wales (NSW) eyaleti polisi, saldırganlardan birini öldürdüğünü diğerinin ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Saldırı, bir grup Yahudi’nin 14-22 Aralık tarihlerinde kutlanan Kutsal Işık Bayramı (Hanuka) için ilk mumu yakmak için toplandığı esnada gerçekleştiği belirtildi. Ölenler arasında, İsrail merkezli Chabad Yahudi Cemaati hahamlarından Rabbi Schlanger’in de olduğu aktarıldı. Avustralya’nın en büyük İslami organizasyonu İslam Federasyonu Konseyi (AFIC), “korkunç” olarak nitelediği saldırıyı kınadı. Avustralya basını saldırıda üçüncü bir kişi olduğu iddiasını da ortaya attı.





SALDIRGANLARIN KİMLİKLERİ PAYLAŞILMADI

NSW Komiseri Mal Lanyon da yaptığı açıklamada, saldırının "terör olayı" olarak ele alındığını belirterek, "Üçüncü bir saldırgan olduğunu doğrulayamam ancak her yere didik didik bakacağız" diye konuştu. Lanyon, saldırının ardından polisin, Bondi Plajı yakınlarındaki bir araçta "el yapımı bomba" olduğu düşünülen çok sayıda cisim tespit ettiğini ve bomba imha ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti. Lanyon, sosyal medyada saldırganın kimliğine ilişkin paylaşımlardan haberdar olduklarını belirtse de bu konuda herhangi bir bilgi vermedi. ABC News'ün haberine göre, güvenlik güçlerinden ismi açıklanmayan üst düzey yetkili, şüphelilerden birinin Sydney kentinin güneybatısındaki Bonnyrigg bölgesinde yaşayan Naveed Akram olduğunun tespit edildiğini belirtti. Yetkili, polisin, Akram'ın evine baskın düzenlediğini ifade etti.





ALBANESE: ŞOK EDİCİ BİR DURUM

Avustralya Başbakanı Anthony Albanese, X platformundan yaptığı açıklamada, Bondi Plajı'ndaki durumun "şok edici ve üzücü" olduğunu, polis ve acil durum ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade etti. Albanese, bölge sakinlerine polisin direktiflerini takip etmeleri çağrısında bulundu. Yürütülen soruşturmanın "karmaşık olduğunu ve yeni başladığını" söyleyen Minns, henüz tüm soruların cevabı olmadığını sözlerine ekledi.





İSRAİL’DEN TEHDİT VE SUÇLAMA

İsrail hükümeti ise Sydney’deki silahlı saldırının, İsrail'in Gazze’de soykırımına tepki gösteren Avustralya hükümetinin "antisemitik politikalarından" kaynaklandığını iddia ederek katliamı kendi çıakrları için kullanmaya çalıştı. Tel Aviv yönetimi, Avustralya hükümetini, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını eleştirdiği, İsrail'e karşı düzenlenen protestolara izin verdiği ve "yükselen antisemitizme" karşı önlemleri almadığı gerekçesiyle Sydney'deki saldırıya yol açmakla suçlayarak hedef aldı.





İSLAM FEDERASYONU’NDAN KINAMA

Saldırının hemen ardından Avustralya’daki en büyük İslami organizasyon olan ve 9 bölge ve devlet konseyi dahil 170 konseyi içeren Avustralya İslami Federasyon Konseyi (AFIC) saldırıyı kınayan bir açıklama yayınladı. AFIC’in resmi sitesinde yayınlanan açıklamada, “trajik ve korkunç” olarak nitelenen saldırı kınanırken, “Dini ve milliyeti ne olursa olsun her insanın barış içinde yaşama hakkına” vurgu yapıldı. Saldırıya Türk Dışişleri'nden de kınama mesajı yayımlandı.





Katliamı Suriyeli Ahmed önledi

Sydney’deki Bondi Plajı’nda saldırı sırasında bölgede bulunan bir kişinin saldırganlardan birine yaklaşarak elindeki silahı alıp etkisiz hale getirdiği görüldü. Saldırganlara cesurca müdahale ederek şüphelilerden birinin elinden silahı alan kişinin ülkede manavlık yapan Suriyeli Müslüman Ahmed el-Ahmed (43) olduğu duyuruldu. El-Ahmed, saldırganın elindeki silahı alarak katliamın büyümesini de engellemiş oldu. Saldırıda iki yerinden vurulan iki çocuk babası Ahmed tedavi için hastaneye kaldırıldı.



