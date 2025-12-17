Fransa'da İçişleri Bakanlığının uğradığı siber saldırıya ilişkin gelişme

Fransa İçişleri Bakanlığı'nın uğradığı siber saldırıya ilişkin Paris Savcılığı tarafından soruşturma yürütüldü. Yürütülen soruşturma kapsamında 2003 doğumlu bir kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında, 2003 doğumlu bir kişi gözaltına alındı.
Şüphelinin, bu yıl benzer suçlar işlediği için yargı makamları tarafından bilinen bir isim olduğu bildirildi.
Fransa'da kamu makamlarına yönelik siber saldırı suçlarında öngörülen hapis cezaları, suçun niteliğine göre 10 yıla kadar çıkabiliyor.
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, konuk olduğu kamu yayıncısı Franceinfo'ya İçişleri Bakanlığının e-posta sistemine yönelik 12 Aralık'ta siber saldırı gerçekleştirildiği yönündeki haberleri doğrulamıştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştı.