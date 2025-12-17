Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) görev yapan nükleer bilimler profesörü Nuno F. Gomes Loureiro (47), evinde gerçekleşen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.
ABD’nin Massachusetts eyaletinde, MIT Nükleer Bilim ve Mühendislik Bölümü profesörü Nuno F. Gomes Loureiro (47) evinde silahlı saldırıya uğradı.
Yetkililerin açıklamasına göre, polise bir apartmandan silah sesleri geldiği yönünde ihbar yapıldı. Olay yerine giden ekipler, Loureiro’nun birden fazla kez vurulduğunu belirledi.
Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı
Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Loureiro, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.