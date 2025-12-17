Yeni Şafak
MIT profesörüne evinde silahlı saldırı: Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

09:3317/12/2025, Çarşamba
G: 17/12/2025, Çarşamba
Nuno F. Gomes Loureiro (Arşiv)
Massachusetts Teknoloji Enstitüsü’nde (MIT) görev yapan nükleer bilimler profesörü Nuno F. Gomes Loureiro (47), evinde gerçekleşen silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

ABD’nin Massachusetts eyaletinde, MIT Nükleer Bilim ve Mühendislik Bölümü profesörü Nuno F. Gomes Loureiro (47) evinde silahlı saldırıya uğradı.


Yetkililerin açıklamasına göre, polise bir apartmandan silah sesleri geldiği yönünde ihbar yapıldı. Olay yerine giden ekipler, Loureiro’nun birden fazla kez vurulduğunu belirledi.



Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı


Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Loureiro, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.


Norfolk County Savcılığı, olayla ilgili şu ana kadar gözaltına alınan kimse olmadığını ve soruşturmanın
"aktif ve devam eden bir cinayet soruşturması"
olarak sürdürüldüğünü açıkladı.
